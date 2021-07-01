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Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu'dan yıllara meydan okuyan pozlar! 66 yaşındaki güzelin bir de kızını görün!

Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu'dan yıllara meydan okuyan pozlar! 66 yaşındaki güzel sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Türk sinemasının altın çağı olarak nitelendirilen Yeşilçam'a damga vuran isimlerin başında geliyor Gülşen Bubikoğlu. Yeşilçam'a filmleri ve güzelliğiyle damgasını vuran Bubikoğlu, 1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlendi ve yavaş yavaş elini eteğini sektörden çekti. Güzelliği hala dillere destan olan Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyor. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından ilk kez torununun fotoğrafını paylaşan Gülşen Bubikoğlu'nun kızı da annesi kadar güzel ve alımlı...

01.07.2021 17:07 - Son Güncelleme: 01.07.2021 17:09
Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu'dan yıllara meydan okuyan pozlar! 66 yaşındaki güzelin bir de kızını görün!

Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu'dan yıllara meydan okuyan pozlar! 66 yaşındaki Bubikoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu'dan yıllara meydan okuyan pozlar! 66 yaşındaki güzelin bir de kızını görün!

Son hali ile adından söz ettiren Gülşen Bubikoğlu Instagram'ı aktif kullanıyor...

Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu'dan yıllara meydan okuyan pozlar! 66 yaşındaki güzelin bir de kızını görün!

Son olarak güller içinde pozuyla takipçilerine 'merhaba' diyen Bubikoğlu geçtiğimiz Nisan ayında torunu Mavi'nin doğum gününü kutladığı paylaşımla dikkat çekmişti.

Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu'dan yıllara meydan okuyan pozlar! 66 yaşındaki güzelin bir de kızını görün!

Gülşen Bubikoğlu, torununun yeni yaşını "Hep balonların ve gerçekleşen güzel hayallerin olsun, canımın içi MAVİM, çok mutlu yıllar sana" notuyla paylaştı.

Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu'dan yıllara meydan okuyan pozlar! 66 yaşındaki güzelin bir de kızını görün!

Gülşen Bubikoğlu'nun kızı da en az annesi kadar güzel... İşte torunu Mavi'yi paylaşan Gülşen Bubikoğlu'nun kızı başta olmak üzere ünlülerin çocukları...