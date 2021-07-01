Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu'dan yıllara meydan okuyan pozlar! 66 yaşındaki güzelin bir de kızını görün!

Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu'dan yıllara meydan okuyan pozlar! 66 yaşındaki güzel sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Türk sinemasının altın çağı olarak nitelendirilen Yeşilçam'a damga vuran isimlerin başında geliyor Gülşen Bubikoğlu. Yeşilçam'a filmleri ve güzelliğiyle damgasını vuran Bubikoğlu, 1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlendi ve yavaş yavaş elini eteğini sektörden çekti. Güzelliği hala dillere destan olan Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyor. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından ilk kez torununun fotoğrafını paylaşan Gülşen Bubikoğlu'nun kızı da annesi kadar güzel ve alımlı...

01.07.2021 17:07 - Son Güncelleme: 01.07.2021 17:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





