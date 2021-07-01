Hülya Koçyiğit'in 'kopyası' denilen torunu Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda mayolu pozlar! İşte 6 aylık hamile Aslışah'ın plaj stili...

Hülya Koçyiğit'in 'kopyası' denilen torunu Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda mayolu pozlar! 6 aylık hamile olan Aslışah'ın plaj stiline beğeni yağdı. Geçtiğimiz Şubat ayında Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetilen Aslışah geçtiğimiz günlerde Engin Altan Düzyatan'la evli olan ablası Neslişah Alkoçlar'a yaptığı, 'Ben 13 kilo almışken senin güzelliğin sinir bozucu' yorumu ile dikkatleri üzerine çekmişti.

01.07.2021 17:43 - Son Güncelleme: 01.07.2021 17:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





