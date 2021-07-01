Hülya Koçyiğit'in 'kopyası' denilen torunu Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda mayolu pozlar! İşte 6 aylık hamile Aslışah'ın plaj stili...
Hülya Koçyiğit'in 'kopyası' denilen torunu Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda mayolu pozlar! 6 aylık hamile olan Aslışah'ın plaj stiline beğeni yağdı. Geçtiğimiz Şubat ayında Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetilen Aslışah geçtiğimiz günlerde Engin Altan Düzyatan'la evli olan ablası Neslişah Alkoçlar'a yaptığı, 'Ben 13 kilo almışken senin güzelliğin sinir bozucu' yorumu ile dikkatleri üzerine çekmişti.
01.07.2021 17:43
- Son Güncelleme: 01.07.2021 17:46
Hülya Koçyiğit'in 'kopyası' denilen torunu Aslışah Alkoçlar'ın karnı burnunda mayolu pozlarına beğeni yağdı. Sosyal medyayı aktif kullanan Aslışah Alkoçlar geçtiğimiz günlerde ablası Neslişah Alkoçlar'a yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekmişti.
'BEN 13 KİLO ALMIŞKEN SENİN GÜZELLİĞİN SİNİR BOZUCU'
Ablasına 'ben 13 kilo almışken senin güzelliğin sinir bozucu' diyen Aslışah, yine adından söz ettirdi.
Geçtiğimiz Şubat ayında sevgilisi Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar 6 aylık hamile...
Mayolu pozlarını paylaşan Aslışah Alkoçlar'ın plaj stili beğeni yağmuruna tutuldu. İşte başta Aslışah Alkoçlar olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve eşleri...
ENGİN ALTAN DÜZYATAN VE EŞİ NESLİŞAH ALKOÇLAR