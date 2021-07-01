Survivor Aleyna açtı ağzını yumdu gözünü 'asla unutmam!' O ünlü şarkıcıyla sevgilisi olan Aleyna Kalaycıoğlu da...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon İsmail Balaban oldu olmasına ama en çok da Aleyna Kalaycıoğlu'na yaradı. Survivor'ın başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerin başında Aleyna Kalaycıoğlu geliyordu. Birleşme partisinde sesiyle büyüleyen Aleyna Kalaycıoğlu para basacak. O ünlü şarkıcının eski sevgilisi olduğu ortaya çıkan Aleyna Kalaycıoğlu'na hayatının teklifi o ünlü prodüktörden gelmişti. Aleyna Kalaycıoğlu önceki gün yaptığı canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü.

01.07.2021 17:05 - Son Güncelleme: 01.07.2021 17:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





