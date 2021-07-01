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Survivor Aleyna açtı ağzını yumdu gözünü 'asla unutmam!' O ünlü şarkıcıyla sevgilisi olan Aleyna Kalaycıoğlu da...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon İsmail Balaban oldu olmasına ama en çok da Aleyna Kalaycıoğlu'na yaradı. Survivor'ın başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerin başında Aleyna Kalaycıoğlu geliyordu. Birleşme partisinde sesiyle büyüleyen Aleyna Kalaycıoğlu para basacak. O ünlü şarkıcının eski sevgilisi olduğu ortaya çıkan Aleyna Kalaycıoğlu'na hayatının teklifi o ünlü prodüktörden gelmişti. Aleyna Kalaycıoğlu önceki gün yaptığı canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü.

01.07.2021 17:05 - Son Güncelleme: 01.07.2021 17:05
Survivor Aleyna açtı ağzını yumdu gözünü 'asla unutmam!' O ünlü şarkıcıyla sevgilisi olan Aleyna Kalaycıoğlu da...

Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu. Sezon başından bu yana gönüllüler takımının en iyi kadın yarışmacılarından biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, son olarak annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun açıklamalarıyla gündemden düşmemişti.

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Survivor Aleyna açtı ağzını yumdu gözünü 'asla unutmam!' O ünlü şarkıcıyla sevgilisi olan Aleyna Kalaycıoğlu da...

Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna'dan yarışmada yaşadıklarına dair ilk açıklama. Sezonu 4. olarak tamamlayan Aleyna Kalaycıoğlu; dün yaptığı canlı yayında yarışmada kendisini ağlatanları ve haksızlık edenleri unutmadığını, bu nedenle yarışma bittikten sonra geçmişte yaşananları asla unutamayacağını ifade etti.

Survivor Aleyna açtı ağzını yumdu gözünü 'asla unutmam!' O ünlü şarkıcıyla sevgilisi olan Aleyna Kalaycıoğlu da...

Aleyna yarışma sonrasında ilk iş olarak Ayşe ve Poyraz'ı sosyal medya hesabından da takipten çıkmıştı..

Survivor Aleyna açtı ağzını yumdu gözünü 'asla unutmam!' O ünlü şarkıcıyla sevgilisi olan Aleyna Kalaycıoğlu da...

KÖŞEYİ DÖNMÜŞTÜ

Ayşe Yüksel'in ailesinin engelli Cansu'ya hakaret ettiğini ve Acun Ilıcalı'nın Aleyna'ya sahip çıkmadığını söyleyen Zuhal Kalaycıoğlu kızının yarışmadan çekilmesini istemişti.

Survivor Aleyna açtı ağzını yumdu gözünü 'asla unutmam!' O ünlü şarkıcıyla sevgilisi olan Aleyna Kalaycıoğlu da...

Survivor'ın olaylı kadını Aleyna Kalaycıoğlu güzel sesiyle de biliniyor. Birleşme partisindeki ses yarışmasını da açık ara farkla kazanarak, yeteneğini bir kez daha sergilemiş oldu.