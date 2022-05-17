Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu tatil sezonunu açtı! Beyazlar içinde yaz pozlarını paylaştı! Son halini gören dilini ısırdı
Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu tatil sezonu açtı! Yaban filmi ile adım attığı Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Gülşen Bubikoğlu, hem oyunculuğu hem de dillere destan güzelliğiyle 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. İlk kez 1974'te "Mahcup Delikanlı" filmde birlikte rol aldığı Tarık Akan ile müthiş bir uyum yakalayan Gülşen Bubikoğlu, uzun bir süre önce setlere veda ederek hayranlarını üzdü. Şimdilerde 67 yaşında olan ünlü oyuncu, bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşımlar yaparak sevenleriyle etkileşim kurmayı ihmal etmedi. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Son haliyle dikkat çeken Bubikoğlu, bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
17.05.2022 01:20 - Son Güncelleme: 17.05.2022 01:35
Erken yaşta babasını kaybedince okulu bırakan ve 1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan Gülşen Bubikoğlu, bu dönemde sinema ile tanıştı.
Yaban filmi ile adım attığı Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Gülşen Bubikoğlu, 1974 yapımı ilk kez partner olduğu Tarık Akan ile muhteşem bir uyum yakalayarak hafızalara kazındı.
Gülşen Bubikoğlu için "Yıllar onu teğet geçmiş", "Gençlik iksirini bulmuş gibi", "Hala çok güzel" yorumları yapıldı.