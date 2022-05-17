Survivor Yağmur Banda bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte 24 yaşındaki Yağmur Banda’nın memleketi...
Survivor Yağmur Banda bakın aslen nereli çıktı! Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği Survivor 2022 All Star yarışması tüm hızıyla devam ederken adaya veda eden Yağmur Banda, gündem oldu. Taekwondo'nun dışında birçok spor dalıyla uğraşan yarışmacının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1998 yılında dünyaya gelen Banda'nın özellikle memleketi merak edildi. Fenomen yarışmacı hakkında en çok "Yağmur Banda aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Yağmur Banda aslen nereliymiş...
17.05.2022 01:46 - Son Güncelleme: 17.05.2022 01:46
Survivor'da kıyasıya rekabet devam ederken yarışmaya 19 Nisan günü veda eden Yağmur Banda, gündem oldu.
1998 yılında dünyaya gelen Banda'nın özellikle memleketi merak edildi. Fenomen yarışmacı hakkında en çok "Yağmur Banda aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.