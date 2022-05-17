Şeyma Subaşı yarı çıplak paylaştı! “Boyun ve dekolte önemli” diyen Şeyma sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı

Var Mısın Yok Musun programıyla tanınan Şeyma Subaşı, aha sonra Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilikle çok konuşulmuştu. Boşanmanın ardından İtalyan DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan Subaşı, bu ilişkide de aradığı mutluluğu bulamamıştı.