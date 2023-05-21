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Haberler Magazin Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu gençlik iksirini açıkladı! ''68 yaşında bebek gibi cilt'' Canan Karatay'ı dinlemiş!

Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu gençlik iksirini açıkladı! ''68 yaşında bebek gibi cilt'' Canan Karatay'ı dinlemiş!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler büyülendi. 68 yaşındaki usta oyuncu düzgün fiziği ve güzelliğini bakın neye borçluymuş! Yer aldığı sayısız film ve diziler ile Türk sinemasının mihenk taşlarından olan Bubikoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor. Hakkında 'Gençlik iksirini bulmuş'' , ''68 yaşında bebek gibi cildi var'' yorumları yapılırken Canan Karatay'a kulak verdiği de ortaya çıktı. İşte Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun gençlik iksiri...

21.05.2023 16:46 - Son Güncelleme: 21.05.2023 16:46
Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu gençlik iksirini açıkladı! ’’68 yaşında bebek gibi cilt’’ Canan Karatay’ı dinlemiş!

68'lik Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Son hali gündem olan Bubikoğlu'un gençliğini neye borçlu olduğu merak ediliyor. İşte estetiksiz gençleştiren Gülşen Bubikoğlu cilt bakım sırrı...

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Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu gençlik iksirini açıkladı! ’’68 yaşında bebek gibi cilt’’ Canan Karatay’ı dinlemiş!

Genç kızlara taş çıkaran Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun gençlik sırrı ortaya çıktı. Yeşilçam'da rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu şimdilerde 68 yaşında sessiz sedasız bir hayat yaşıyor.

Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu gençlik iksirini açıkladı! ’’68 yaşında bebek gibi cilt’’ Canan Karatay’ı dinlemiş!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren Bubikoğlu özellikle Tarık Akan ile başrolünü üstlendiği yapımlarla hafızalara kazınan ve ve Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle büyük beğeni toplamıştı.

Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu gençlik iksirini açıkladı! ’’68 yaşında bebek gibi cilt’’ Canan Karatay’ı dinlemiş!

Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Adeta yılların teğet geçtiği oyuncunun güzelliği ve fit hali övgüleri topluyor.

Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu gençlik iksirini açıkladı! ’’68 yaşında bebek gibi cilt’’ Canan Karatay’ı dinlemiş!

Bubikoğlu, daha önce yaptığı bir paylaşımına "Kötü hissettiren onca şeye rağmen; arada kendimize moral vermek lazım . Süs püs vs, iyi geliyor. Sevgiyle ve sağlıkla kalın" notunu düşmüştü.

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