Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu gençlik iksirini açıkladı! ''68 yaşında bebek gibi cilt'' Canan Karatay'ı dinlemiş!
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler büyülendi. 68 yaşındaki usta oyuncu düzgün fiziği ve güzelliğini bakın neye borçluymuş! Yer aldığı sayısız film ve diziler ile Türk sinemasının mihenk taşlarından olan Bubikoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor. Hakkında 'Gençlik iksirini bulmuş'' , ''68 yaşında bebek gibi cildi var'' yorumları yapılırken Canan Karatay'a kulak verdiği de ortaya çıktı. İşte Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun gençlik iksiri...
21.05.2023 16:46 - Son Güncelleme: 21.05.2023 16:46
68'lik Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Son hali gündem olan Bubikoğlu'un gençliğini neye borçlu olduğu merak ediliyor. İşte estetiksiz gençleştiren Gülşen Bubikoğlu cilt bakım sırrı...
Genç kızlara taş çıkaran Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun gençlik sırrı ortaya çıktı. Yeşilçam'da rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu şimdilerde 68 yaşında sessiz sedasız bir hayat yaşıyor.