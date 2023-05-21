Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu gençlik iksirini açıkladı! ’’68 yaşında bebek gibi cilt’’ Canan Karatay’ı dinlemiş!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren Bubikoğlu özellikle Tarık Akan ile başrolünü üstlendiği yapımlarla hafızalara kazınan ve ve Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle büyük beğeni toplamıştı.