Doğukan Güngör ile Seray Kaya yine yakalandı! O kare ifşalanmıştı bir bomba daha patladı bu kez Yeşim Ceren Bozoğlu...
Doğukan Güngör ile Seray Kaya yine yakalandı! O kare ifşalanmıştı bir bomba daha patladı. ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Elif karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkan Seray Kaya, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken ünlüler arasında. Genç oyuncu Doğukan Güngör ile baş başa görüntüsünün ortaya çıkması ile 'Seray Kaya'nın sevgilisi Doğukan Güngör mü' sorusu da beraberinde geldi. Seray Kaya ile Doğukan Güngör, bu kez de birlikte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun tiyatro oyununu izlemeye gitti.
21.05.2023 16:23 - Son Güncelleme: 21.05.2023 16:26
Geçtiğimiz haftalarda rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Doğukan Güngör yeni bir aşk haberiyle adından söz ettirdi.
ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Elif karakterine hayat veren Seray Kaya, Doğukan Güngör ile baş başa görüntülendi.