Özge Özpirinçci ile kızı Mercan'ın eğlendiği anlar sosyal medyayı salladı! Ünlülerden mesaj yağdı Hazal Kaya: "Sizi yiyeceğim"
Özge Özpirinçci ile kızı Mercan'ın eğlendiği anlar sosyal medyayı salladı! Ünlülerden mesaj yağdı Hazal Kaya, "Sizi yiyeceğim" yorumu yaptı, Ayça Erturan, "Milyonlarca kere izleyebilirim" dedi. 18 Eylül 2021'de nikah masasına oturan oyuncu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, aynı yıl kızları Mercan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma duygusunu yaşamıştı. Özge Özpirinci kızı Mercan ile evdeki eğlenceli anlarını paylaştı kısa sürede gündem oldu. Anne - kıza kısa süre içerisinde sayısız yorum geldi.
21.05.2023 16:37 - Son Güncelleme: 21.05.2023 16:45
Özge Özpirinçci ile kızı Mercan'ın eğlendiği anlar sosyal medyayı salladı! Ünlülerden anne - kıza mesaj yağdı Hazal Kaya, "Sizi yiyeceğim" yorumuyla dikkat çekti.
Set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini nikah masasına taşıdı.
Kızıyla evde çektiği eğlenceli bir videoyu takipçilerinin beğenisine sunan Özge Özpirinçci kısa sürede gündem oldu.