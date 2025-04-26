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Yeşilçam’ın minik yıldızı artık 56 yaşında! Hülya Koçyiğit’in kızı Gülşah Alkoçlar güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit'in Selim Soydan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Gülşah Alkoçlar, 56 yaşına bastı. 5 yaşına geldiğinde ilk filmi Gülşah ile kamera karşısına geçen Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Alkoçlar, son haliyle dikkat çekti. Yeni yaşını kızları Aslışah Alkoçlar ve Neslişah Alkoçlar ile kutlayan Gülşah Alkoçlar'ın son hali ise "Yıllara meydan okuyor" dedirtti.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 09:21 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 09:37
Yeşilçam’ın minik yıldızı artık 56 yaşında! Hülya Koçyiğit’in kızı Gülşah Alkoçlar güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

1969 yılında oyuncu Hülya Koçyiğit ile futbolcu Selim Soydan'ın kızı olarak dünyaya gelen Gülşah Alkoçlar, 5 yaşına geldiğinde kendi adını taşıyan 'Gülşah' filmiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Yeşilçam’ın minik yıldızı artık 56 yaşında! Hülya Koçyiğit’in kızı Gülşah Alkoçlar güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

İbo ile Güllüşah, Gülşah Küçük Anne, Gülçiçek gibi filmlerde rol alan Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Gülşah Alkoçlar, 1988 tarihinde Ender Alkoçlar ile dünyaevine girdi.

Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar 56 yaşında

Yeşilçam’ın minik yıldızı artık 56 yaşında! Hülya Koçyiğit’in kızı Gülşah Alkoçlar güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Alkoçlar'ın bu evlilikten Aslışah Alkoçlar ve Neslişah Alkoçlar adlarında iki kızı oldu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Gülşah Alkoçlar, kızlarıyla zaman zaman magazin manşetlerinde yer aldı.

Yeşilçam’ın minik yıldızı artık 56 yaşında! Hülya Koçyiğit’in kızı Gülşah Alkoçlar güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Ünlü isim son olarak ise doğum günüyle gündeme geldi. Gülşah Alkoçlar, kızlarıyla birlikte dün 56. yaşını kutladı.

Yeşilçam’ın minik yıldızı artık 56 yaşında! Hülya Koçyiğit’in kızı Gülşah Alkoçlar güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Aslışah Alkoçlar, annesinin doğum günü partisinden birçok kare paylaştı. "İyi ki doğmuşssun annem" notuyla paylaşım yapan Alkoçlar, "Sen bizim her şeyimizsin." sözleriyle aile pozlarını yayınladı.

Yeşilçam’ın minik yıldızı artık 56 yaşında! Hülya Koçyiğit’in kızı Gülşah Alkoçlar güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Kısa sürede gündem olan paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından büyük ilgi gördü. Alkoçlar, son haliyle dikkat çekti. Gülşah Alkoçlar'ın son hali "Yıllara meydan okuyor" dedirtti.

Yeşilçam’ın minik yıldızı artık 56 yaşında! Hülya Koçyiğit’in kızı Gülşah Alkoçlar güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

İşte Aslışah Alkoçlar'ın yayınladığı doğum günü pozları...

Yeşilçam’ın minik yıldızı artık 56 yaşında! Hülya Koçyiğit’in kızı Gülşah Alkoçlar güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Gülşah Alkoçlar ve kızları

Yeşilçam’ın minik yıldızı artık 56 yaşında! Hülya Koçyiğit’in kızı Gülşah Alkoçlar güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Gülşah Alkoçlar ve kızları

Yeşilçam’ın minik yıldızı artık 56 yaşında! Hülya Koçyiğit’in kızı Gülşah Alkoçlar güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Gülşah Alkoçlar ve kızları