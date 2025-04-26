Yeşilçam’ın minik yıldızı artık 56 yaşında! Hülya Koçyiğit’in kızı Gülşah Alkoçlar güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

1969 yılında oyuncu Hülya Koçyiğit ile futbolcu Selim Soydan'ın kızı olarak dünyaya gelen Gülşah Alkoçlar, 5 yaşına geldiğinde kendi adını taşıyan 'Gülşah' filmiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

İbo ile Güllüşah, Gülşah Küçük Anne, Gülçiçek gibi filmlerde rol alan Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Gülşah Alkoçlar, 1988 tarihinde Ender Alkoçlar ile dünyaevine girdi. Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar 56 yaşında

Alkoçlar'ın bu evlilikten Aslışah Alkoçlar ve Neslişah Alkoçlar adlarında iki kızı oldu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Gülşah Alkoçlar, kızlarıyla zaman zaman magazin manşetlerinde yer aldı.

Ünlü isim son olarak ise doğum günüyle gündeme geldi. Gülşah Alkoçlar, kızlarıyla birlikte dün 56. yaşını kutladı.