Aslıhan Güner “İkizim” deyip paylaştı! Kız kardeşiyle benzerliği ağızları açık bıraktı

Kameralar karşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçen Aslıhan Güner, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Uzak Şehrin Masalı, Yalan gibi yapımlarda rol alan Güner, Şefkat Tepe dizisinde tanıştığı Mert Kılıç ile 2013 senesinde evlendi.

Eşi ile yaptığı romantik paylaşımlarla zaman zaman gündem olan ünlü oyuncu, bu kez kız kardeşi Yasemin Güner ile adından söz ettirdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, kardeşi ile verdiği pozu Instagram hesabında "Canımın içi. Küçük ikizim" notuyla yayınladı.