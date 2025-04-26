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Aslıhan Güner “İkizim” deyip paylaştı! Kız kardeşiyle benzerliği ağızları açık bıraktı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Uzak Şehrin Masalı, Yalan gibi dizilerde rol alan Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Meslektaşı Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, kısa kardeşi Yasemin Güner ile verdiği bir pozu yayınladı. Güner'in "Küçük ikizim" dediği kardeşi ile olan benzerliği çok konuşuldu.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 10:38 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 10:38
Aslıhan Güner İkizim deyip paylaştı! Kız kardeşiyle benzerliği ağızları açık bıraktı

Kameralar karşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçen Aslıhan Güner, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Aslıhan Güner İkizim deyip paylaştı! Kız kardeşiyle benzerliği ağızları açık bıraktı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Uzak Şehrin Masalı, Yalan gibi yapımlarda rol alan Güner, Şefkat Tepe dizisinde tanıştığı Mert Kılıç ile 2013 senesinde evlendi.

Aslıhan Güner İkizim deyip paylaştı! Kız kardeşiyle benzerliği ağızları açık bıraktı

Eşi ile yaptığı romantik paylaşımlarla zaman zaman gündem olan ünlü oyuncu, bu kez kız kardeşi Yasemin Güner ile adından söz ettirdi.

Aslıhan Güner İkizim deyip paylaştı! Kız kardeşiyle benzerliği ağızları açık bıraktı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, kardeşi ile verdiği pozu Instagram hesabında "Canımın içi. Küçük ikizim" notuyla yayınladı.

Aslıhan Güner İkizim deyip paylaştı! Kız kardeşiyle benzerliği ağızları açık bıraktı

Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü. Güner'in "Küçük ikizim" dediği kardeşi ile olan benzerliği çok konuşuldu.

Aslıhan Güner İkizim deyip paylaştı! Kız kardeşiyle benzerliği ağızları açık bıraktı

İşte Aslıhan Güner'in paylaşımı başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

Aslıhan Güner İkizim deyip paylaştı! Kız kardeşiyle benzerliği ağızları açık bıraktı

Neslişah Alkoçlar

Aslıhan Güner İkizim deyip paylaştı! Kız kardeşiyle benzerliği ağızları açık bıraktı

Neslişah Alkoçlar ve kardeşi

Aslıhan Güner İkizim deyip paylaştı! Kız kardeşiyle benzerliği ağızları açık bıraktı

Demet Özdemir

Aslıhan Güner İkizim deyip paylaştı! Kız kardeşiyle benzerliği ağızları açık bıraktı

Demet Özdemir ve ablası

Aslıhan Güner İkizim deyip paylaştı! Kız kardeşiyle benzerliği ağızları açık bıraktı

Esra Erol

Aslıhan Güner İkizim deyip paylaştı! Kız kardeşiyle benzerliği ağızları açık bıraktı

Esra Erol ve kardeşleri

Aslıhan Güner İkizim deyip paylaştı! Kız kardeşiyle benzerliği ağızları açık bıraktı

Hadise

Aslıhan Güner İkizim deyip paylaştı! Kız kardeşiyle benzerliği ağızları açık bıraktı

Hadise ve kardeşi

Aslıhan Güner İkizim deyip paylaştı! Kız kardeşiyle benzerliği ağızları açık bıraktı

ASLIHAN GÜNER

Aslıhan Güner İkizim deyip paylaştı! Kız kardeşiyle benzerliği ağızları açık bıraktı

ASLIHAN GÜNER VE KARDEŞİ NESLİHAN

Aslıhan Güner İkizim deyip paylaştı! Kız kardeşiyle benzerliği ağızları açık bıraktı

ASLIHAN GÜNER VE KARDEŞLERİ

Aslıhan Güner İkizim deyip paylaştı! Kız kardeşiyle benzerliği ağızları açık bıraktı

ASLIHAN GÜNER VE KARDEŞLERİ

Aslıhan Güner İkizim deyip paylaştı! Kız kardeşiyle benzerliği ağızları açık bıraktı

Pınar Deniz

Aslıhan Güner İkizim deyip paylaştı! Kız kardeşiyle benzerliği ağızları açık bıraktı

Pınar Deniz ve ablası

Aslıhan Güner İkizim deyip paylaştı! Kız kardeşiyle benzerliği ağızları açık bıraktı

Hande Erçel

Aslıhan Güner İkizim deyip paylaştı! Kız kardeşiyle benzerliği ağızları açık bıraktı

Hande Erçel ve ablası

Aslıhan Güner İkizim deyip paylaştı! Kız kardeşiyle benzerliği ağızları açık bıraktı

Seray Sever

Aslıhan Güner İkizim deyip paylaştı! Kız kardeşiyle benzerliği ağızları açık bıraktı

Seray Sever ve kardeşi

Aslıhan Güner İkizim deyip paylaştı! Kız kardeşiyle benzerliği ağızları açık bıraktı

Bensu Soral