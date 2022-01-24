Yeşilçam’ın mavi gözlü güzeli Fatma Girik’in kardeşi bakın kim çıktı! Ablasının ölümünde ihmal olabileceğini söylemişti meğer...
Acı haber tüm Türkiye'yi kısa sürede yasa boğdu. Yeşilçam'ın efsanelerinden Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede, hayata gözlerini yumdu. 79 yaşındaki usta oyuncu Fatma Girik'in ölüm nedeni hakkında yapılan açıklamada Kovid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği denildi. Fatma Girik hakkında araştırma yapanlarsa kardeşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı...
24.01.2022 15:42
- Son Güncelleme: 24.01.2022 15:42
Başrollerini Nevra Serezli ve Kemal Sunal'ın paylaştığı Kılıbık filminde rol alan genç oyuncu Günay Girik, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
Günay Girik, vefatıyla sevenlerini yasa boğan ablası Fatma Girik'in sağlık durumu hakkında açıklama yapmış, ''Ablam iyileşmeye başladı. Fizik tedaviye de iyi gidiyor, sağlığı daha iyi" ifadelerini kullanmıştı.