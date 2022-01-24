Yeşilçam’ın mavi gözlü güzeli Fatma Girik hayatını kaybetti! Annesinin oyunculuğu yasaklamasından sinema efsaneliğine...

Cüneyt Arkın, konuşmakta güçlük çekerek, "Şu anda bağıra bağıra ağlamak istiyorum" ifadesini kullandı ve şunları ekledi:

"O benim can yoldaşımdı. O mavi bakışları, ilk bakışları... En cesur insandı. O kadar alkçakgönüllü, öylesine zarif, ince, dünyalar güzeli bir hanımefendiydi o."