Yeşilçam'ın mavi gözlü güzeli Fatma Girik hayatını kaybetti! Annesinin oyunculuğu yasaklamasından sinema efsaneliğine...
Köroğlu, Japon İşi, Postacı, Kanlı Nigar, Ezo Gelin gibi birçok yapımda rol alan ve oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Fatma Girik'ten acı haber... Yeşilçam'ın mavi gözlü güzeli Fatma Girik, 79 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta ismin ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu... Fatma Girik, Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden biri. Ancak bu başarı çok kolay gelmedi. İşte annesinin yasakladığı oyunculuktan, Türkiye'nin sevgilisi haline gelen Fatma Girik'in hayatı, gençliği ve hakkında şaşırtan detaylar...
24.01.2022 09:49
- Son Güncelleme: 24.01.2022 09:49
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sanatçı, yaklaşık altı ay önce tedavi görmek üzere İstanbul'a gelmişti. Usta oyuncu, tedavi gördüğü özel hastanede yoğun bakımdayken hayata veda etti.
Fatma Girik'in vefat haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken, Yeşilçam'ın bir diğer usta ismi Cüneyt Arkın acısını paylaştı.
Fatma Girik, 12 Aralık 1942 tarihinde Münevver ve Hayri Girik'in üç çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Annesi ev hanımı olan Fatma Girik'in babası ise dalgıç idi.