Buket Aydın açtıkça açıyor derin göğüs dekoltesi olay! Uzatmalı sevgilisi Emir Sarıgül'ü Sibel Can'a kaptırmıştı...
Buket Aydın açtıkça açıyor, derin göğüs dekoltesi olay! Uzatmalı sevgilisi Emir Sarıgül'ü Sibel Can'a kaptırmıştı spiker Buket Aydın... O dönem, "Yalnızca işimle gündeme gelmek istiyorum" diyen Aydın, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Buket Aydın'ın Instagram'dan paylaştığı son kareler kısa sürede gündem oldu. Aydın, bu kez derin göğüs dekolteli pozuyla dikkat çekti.
24.01.2022 09:13
- Son Güncelleme: 24.01.2022 09:29
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü sunucu Buket Aydın, Instagram paylaşımları ile sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.
Buket Aydın sütyensiz hırkasıyla ağızları açık bırakmıştı! Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse'ye uydu pişman oldu... Buket Aydın da sütyensiz hırka giyme modasına uydu. Bir magazin programına hırkasını gönderen Aydın fiyat konusunda yorum yapmazken "Bu hırkayı kimse almasın" yorumunda bulundu.