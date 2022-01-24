Buket Aydın açtıkça açıyor derin göğüs dekoltesi olay! Uzatmalı sevgilisi Emir Sarıgül’ü Sibel Can’a kaptırmıştı...

Buket Aydın sütyensiz hırkasıyla ağızları açık bırakmıştı! Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse'ye uydu pişman oldu... Buket Aydın da sütyensiz hırka giyme modasına uydu. Bir magazin programına hırkasını gönderen Aydın fiyat konusunda yorum yapmazken "Bu hırkayı kimse almasın" yorumunda bulundu.