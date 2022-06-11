Vav TV İzle
Haberler Magazin Yeşilçam'ın mavi boncuğu son haliyle mest etti! Çakmaktan mikrofon yapan Emel Sayın nostalji rüzgarı estirdi! “Gözlerim dolarak izledim”

Yeşilçam'ın mavi boncuğu son haliyle mest etti! Çakmaktan mikrofon yapan Emel Sayın nostalji rüzgarı estirdi! “Gözlerim dolarak izledim”

Yeşilçam'ın efsaneleri arasında yer alan Mavi Boncuk filminde Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe gibi isimlerle başrolü paylaşan Emel Sayın, hem oyunculuk yeteneği hem sesi hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan sanatçı şimdi ise Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Oturduğu sitenin bahçesinde komşularıyla bir araya gelen Sayın, masadaki çakmağı eline alarak mikrofon yaptı ve dostlarına unutulmaz anlar yaşattı. O anlar paylaşan Sayın'ın performansı birçok takipçisini geçmişe götürdü. "Gözlerim dolarak izledim" yorumlarının yapıldığı Sayın son haliyle de hayran bıraktı. İşte Emel Sayın'ın o paylaşımı...

11.06.2022 00:44 - Son Güncelleme: 11.06.2022 00:44
Yeşilçam’ın mavi boncuğu son haliyle mest etti! Çakmaktan mikrofon yapan Emel Sayın nostalji rüzgarı estirdi! “Gözlerim dolarak izledim”

Hem Yeşilçam'ın hem de sahnelerin mavi boncuğu Emel Sayın, kariyeri ve güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam’ın mavi boncuğu son haliyle mest etti! Çakmaktan mikrofon yapan Emel Sayın nostalji rüzgarı estirdi! “Gözlerim dolarak izledim”

Sosyal medyayı aktif kullanan sanatçı şimdi ise Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.

Yeşilçam’ın mavi boncuğu son haliyle mest etti! Çakmaktan mikrofon yapan Emel Sayın nostalji rüzgarı estirdi! “Gözlerim dolarak izledim”

Oturduğu sitenin bahçesinde komşularıyla bir araya gelen Sayın, kendi şarkısı çalmaya başlayınca masadaki çakmağı eline alarak mikrofon yaptı ve dostlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Yeşilçam’ın mavi boncuğu son haliyle mest etti! Çakmaktan mikrofon yapan Emel Sayın nostalji rüzgarı estirdi! “Gözlerim dolarak izledim”

O anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınlayan Sayın, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili komşularım ve dostlarımla sitemizde bir pazar günü yemeği düzenledik .Bir ara kendi sesimi duyunca masadan çakmağı kaptım .mikrofon yaptım. Veee gördüğünüz gibi çocukça eğlendik"

Yeşilçam’ın mavi boncuğu son haliyle mest etti! Çakmaktan mikrofon yapan Emel Sayın nostalji rüzgarı estirdi! “Gözlerim dolarak izledim”

Sayın'ın performansı, binlerce beğeni alırken birçok takipçisini geçmiş yıllara götürdü.

SON DAKİKA