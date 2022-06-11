Yeşilçam’ın mavi boncuğu son haliyle mest etti! Çakmaktan mikrofon yapan Emel Sayın nostalji rüzgarı estirdi! “Gözlerim dolarak izledim”

O anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınlayan Sayın, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili komşularım ve dostlarımla sitemizde bir pazar günü yemeği düzenledik .Bir ara kendi sesimi duyunca masadan çakmağı kaptım .mikrofon yaptım. Veee gördüğünüz gibi çocukça eğlendik"