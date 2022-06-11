Afara’nın sunucusu Uğur Aslan bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı İşte Sema Ergenekon’un biricik eşinin memleketi...
Afara'nın sunucusu Uğur Aslan bakın aslen nereliymiş! Başrollerinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun üstlendiği Yargı dizisinde Eren Komiser karakterini canlandıran ve performansıyla beğeni toplayan Uğur Aslan, sunuculuğunu üstlendiği Afara adlı eğlence programında ise müzikteki yeteneğini gözler önüne serdi. Hem oyunculuğu hem de sesiyle hayranlarından tam not alan Aslan'ın hayatı da merak konusu oldu. Sema Ergenekon ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. "Uğur Aslan aslen nereli?" sorusunun yanıtını öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Uğur Aslan'ın memleketi...
UĞUR ASLAN KİMDİR?
Afara adlı eğlence programının sunuculuğunu üstlenen Uğur Aslan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
9 Şubat 1972'de dünyaya gelen Uğur Aslan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Tiyatro Bölümüne bağlı oyunculuk ana sanat dalından lisans derecesi ile mezun oldu. Bir Şehnaz Oyun ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Aslan; Çukur, Kuruluş Osman, Yargı, Siyah Beyaz Aşk, Kara Sevda, Karadayı, Yer Gök Aşk gibi birçok yapımda rol aldı.
Oyunculuk dışında müzik ile de ilgilendiğini ve boş vakitlerinde keman ve ney çaldığını belirten Aslan, "Afara: Bir Arabesk Müzikali" adlı müzikal tiyatro performansı ile seyirci karşısında yer aldı.
1999 yılından beri senarist Sema Ergenekon ile evli olan üç çocuk babası Aslan, son olarak sunuculuğunu üstlendiği Afara programıyla izleyici karşısına çıktı.
Programdaki performansıyla beğeni toplayan ünlü oyuncunun, yayınlanan son bölümün ardından memleketi de merak edildi. "Uğur Aslan aslen nereli?" sorusunun yanıtını öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.