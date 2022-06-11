Afara’nın sunucusu Uğur Aslan bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı İşte Sema Ergenekon’un biricik eşinin memleketi...

9 Şubat 1972'de dünyaya gelen Uğur Aslan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Tiyatro Bölümüne bağlı oyunculuk ana sanat dalından lisans derecesi ile mezun oldu. Bir Şehnaz Oyun ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Aslan; Çukur, Kuruluş Osman, Yargı, Siyah Beyaz Aşk, Kara Sevda, Karadayı, Yer Gök Aşk gibi birçok yapımda rol aldı.