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Taze annesi Hande Soral’dan ‘baba’ya ufak bir teşekkür! İsmail Demirci’nin minik oğluna bakın! Ali bebek sosyal medyada ilgi odağı oldu

Taze annesi Hande Soral'dan 'baba'ya ufak bir teşekkür! Meslektaşı İsmail Demirci ile 14 Ekim 2017 tarihinde nikah masasına oturan ünlü oyuncu Hande Soral, geçen haftalarda oğlu Ali'yi kucağına almıştı. Doğum öncesi ve sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Soral, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla yine adından söz ettirdi. Oğlu Ali'nin fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncunun paylaşımına düştüğü not da dikkat çekti. İşte Hande Soral'ın biricik eşi İsmail Demirci'ye teşekkür ettiği o paylaşımı...

10.06.2022 23:58 - Son Güncelleme: 10.06.2022 23:58
Taze annesi Hande Soral’dan ‘baba’ya ufak bir teşekkür! İsmail Demirci’nin minik oğluna bakın! Ali bebek sosyal medyada ilgi odağı oldu

Ünlü oyuncu Hande Soral, meslektaşı İsmail Demirci ile 14 Ekim 2017 tarihinde nikah masasına oturmuştu.

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Taze annesi Hande Soral’dan ‘baba’ya ufak bir teşekkür! İsmail Demirci’nin minik oğluna bakın! Ali bebek sosyal medyada ilgi odağı oldu

Evliliklerini bir çocukla taçlandıran ünlü çift, geçen haftalarda oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Taze annesi Hande Soral’dan ‘baba’ya ufak bir teşekkür! İsmail Demirci’nin minik oğluna bakın! Ali bebek sosyal medyada ilgi odağı oldu

Doğum öncesi ve sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Soral, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla yine adından söz ettirdi.

Taze annesi Hande Soral’dan ‘baba’ya ufak bir teşekkür! İsmail Demirci’nin minik oğluna bakın! Ali bebek sosyal medyada ilgi odağı oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, 'en iyi baba' yazılı tişörtü giydirdiği oğlu Ali'nin fotoğrafını Instagram hesabında yayınladı.

Taze annesi Hande Soral’dan ‘baba’ya ufak bir teşekkür! İsmail Demirci’nin minik oğluna bakın! Ali bebek sosyal medyada ilgi odağı oldu

Soral paylaşımının altına da "Dün gece uyutmadığımız babaya ufak bir teşekkür" notunu ekledi.

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