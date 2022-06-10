Taze annesi Hande Soral’dan ‘baba’ya ufak bir teşekkür! İsmail Demirci’nin minik oğluna bakın! Ali bebek sosyal medyada ilgi odağı oldu
Taze annesi Hande Soral'dan 'baba'ya ufak bir teşekkür! Meslektaşı İsmail Demirci ile 14 Ekim 2017 tarihinde nikah masasına oturan ünlü oyuncu Hande Soral, geçen haftalarda oğlu Ali'yi kucağına almıştı. Doğum öncesi ve sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Soral, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla yine adından söz ettirdi. Oğlu Ali'nin fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncunun paylaşımına düştüğü not da dikkat çekti. İşte Hande Soral'ın biricik eşi İsmail Demirci'ye teşekkür ettiği o paylaşımı...
10.06.2022 23:58 - Son Güncelleme: 10.06.2022 23:58
Ünlü oyuncu Hande Soral, meslektaşı İsmail Demirci ile 14 Ekim 2017 tarihinde nikah masasına oturmuştu.