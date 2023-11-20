“Prensim nerede?” diyen Emel Sayın’a ilk yorum Filiz Akın’dan! Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın son haliyle şaşırttı!

Yeşilçam'ın mavi boncuğu olarak hafızalara kazınan Emel Sayın hem sesi hem güzelliği hem de oyunculuk yeteneği ile yıllarca adından söz ettirdi. 77 yaşındaki ünlü isim şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sayın'ın hem son hali hem de paylaşımına düştüğü not dikkat çekerken ilk yorum bir başka Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan geldi. İşte o paylaşım...
Müzik kariyerine küçük yaşlarda adım atan Emel Sayın, albümlerinin yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı.
Sayın, Tarık Akan ile kamera karşısına geçtiği 1974 yapımı Mavi Boncuk filmiyle hafızalara kazındı.
Hem sesi hem güzelliği hem de oyunculuk yeteneği ile yıllarca adından söz ettiren Sayın, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.