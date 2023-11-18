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"Sabırla karısının fotoğraflarını çeken koca yürekli Burak" Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in İtalya çıkarması! Her paylaşımları ayrı olay

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ocak ayında ise küçük oğulları Kerem'e kavuşan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiriyor. Ünlü çift şu sıralar adım adım İtalya'yı geziyor. Burak Özçivit'in paylaşımlarının ardından bu kez Fahriye Evcen, paylaşımlarıyla çok konuşuldu.

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Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 16:54 Güncelleme 18 Kasım 2023, 16:58
Sabırla karısının fotoğraflarını çeken koca yürekli Burak Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in İtalya çıkarması! Her paylaşımları ayrı olay 1

Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Sabırla karısının fotoğraflarını çeken koca yürekli Burak Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in İtalya çıkarması! Her paylaşımları ayrı olay 2

Ünlü çift, 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Evliliklerini iki çocukla taçlandıran ikili, Ocak ayında ise Kerem adını verdikleri oğullarına kavuştu.

Sabırla karısının fotoğraflarını çeken koca yürekli Burak Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in İtalya çıkarması! Her paylaşımları ayrı olay 3

Attıkları her adımla gündem olmayı başaran Özçivit ailesi, şu sıralar Milano'da.

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