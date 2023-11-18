"Sabırla karısının fotoğraflarını çeken koca yürekli Burak" Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in İtalya çıkarması! Her paylaşımları ayrı olay

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ocak ayında ise küçük oğulları Kerem'e kavuşan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiriyor. Ünlü çift şu sıralar adım adım İtalya'yı geziyor. Burak Özçivit'in paylaşımlarının ardından bu kez Fahriye Evcen, paylaşımlarıyla çok konuşuldu.