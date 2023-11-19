Fikret Kuşkan'dan yıllar sonra Hülya Koçyiğit’e itiraf etti: 15 dakika sonra ağlamaya başlıyorum! 13 yaşında babasını kaybetmişti

'Zalim İstanbul, 'Hanımın Çiftliği', 'Babam ve Oğlum', 'Akif' ve daha nicesinde rol alan ünlü oyuncu Fikret Kuşkan, konuk olduğu bir televizyon programında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Henüz 13 yaşındayken babasını kaybeden Kuşkan'ın 'Babam ve Oğlum' filmiyle ilgili itirafı dikkat çekti. İşte Hülya Koçyiğit'e konuşan Fikret Kuşkan'ın o açıklamaları...
Lise eğitimi sırasında oyunculuk konusunda edebiyat öğretmeninin desteğini alan Fikret Kuşkan, 1986'da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
'Zalim İstanbul, 'Hanımın Çiftliği', 'Babam ve Oğlum', 'Akif' ve daha nicesinde rol alan ünlü oyuncu Fikret Kuşkan, kariyeriyle dikkat çekerken özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya özen gösterdi.
Hülya Koçyiğit'in programına konuk olan Kuşkan, kendisiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu.