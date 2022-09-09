Masterchef Barış anlattı o anlattıkça herkes hüngür hüngür ağladı 'babam bizi terk etti annem de...' Başarısızlıklara demir attı
Masterchef'in 2022 sezonu epey çetin geçiyor... Yarışmacıların hem en iyi yemeği yapmak için mücadele verdiği hem de psikolojik savaş verdiği Masterchef'in dikkat çeken yarışmacılarından biri de Barış Demir. Ancak gelin görün ki 23 yaşındaki yarışmacı sezon başladığından beri başarısızlıklara demir atmış durumda. Önceki akşam Somer Sivirioğlu'yla dertleşen Barış Demir hayat hikayesini anlattı. Barış'ın hikayesi ekran başındakileri hüngür hüngür ağlattı.
09.09.2022 11:01 - Son Güncelleme: 09.09.2022 11:01
MasterChef son sürat devam ederken, önceki akşam yayınlanan bölümde Barış Demir anlattıklarıyla herkesi üzdü. İşte Barış Demir'in hayat hikayesi...