Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço Serenay Sarıkaya'nın fiyatına takıldı "Çok astronomik" O isimleri diline dolayan Nuri Alço...
Türk sinemasında canlandırdığı kötü karakterler ile tanınan oyuncu Nuri Alço, Yeşilçam filmlerinde kadınları ağına düşürmek için gazoz içirdiği sahnelerle hafızalara kazındı. Önceki akşam bir düğüne katılan Nuri Alço, basın mensuplarının sorularını ayaküstü de olsa yanıtladı. Türk dizi sektörüne sitem eden Alço, yüksek ücret alan oyuncuları da eleştirdi. Bunların başında da Serenay Sarıkaya var.
18.04.2023 10:46 - Son Güncelleme: 18.04.2023 10:46
Dizilerdeki konuların birbiriyle benzer özellikler taşımasından şikayetçi olan Alço, "Dizilerdeki konular hep aynı. Birbirine çok benzer. Bir dizi başlayıp tuttuğu zaman sürekli ilerletiyorlar. Kısa kesseler anlam kazanıyor ama uzadıkça uzatıyorlar. Yargı'yı seyrediyorum. Dizinin hastasıyım. Oyuncular, kadro güzel. İyi bir ekip kurmuşlar ama konular çok uzuyor" diye konuştu.
BÖLÜM BAŞI FİYATI ŞOKE ETTİ
Nuri Alço, oyuncuların aldığı ücretleri abartılı bulduğunu da söyledi. SnobMagazin'in haberine göre; Alço, "Çok astronomik rakamlar var.