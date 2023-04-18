Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço Serenay Sarıkaya'nın fiyatına takıldı "Çok astronomik" O isimleri diline dolayan Nuri Alço...

Dizilerdeki konuların birbiriyle benzer özellikler taşımasından şikayetçi olan Alço, "Dizilerdeki konular hep aynı. Birbirine çok benzer. Bir dizi başlayıp tuttuğu zaman sürekli ilerletiyorlar. Kısa kesseler anlam kazanıyor ama uzadıkça uzatıyorlar. Yargı'yı seyrediyorum. Dizinin hastasıyım. Oyuncular, kadro güzel. İyi bir ekip kurmuşlar ama konular çok uzuyor" diye konuştu.