Oğuzhan Koç'tan boşanan Demet Özdemir'den 'Hayat devam ediyor' paylaşımı! Ayrılık kararı alan Demet Özdemir'den imalı paylaşım
8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı.Evli yönetmenle yasak aşk yaşayan evli kadın başrol oyuncusu haberlerinin hemen ardından ayrılık haberleri çıkması her şeyin başlangıcı olmuştu. Tüm bunların ardından Demet Özdemir'den Instagram hesabında adeta "Hayat devam ediyor" niteliğinde bir paylaşım geldi. İşte o kare.
19.04.2023 08:23 - Son Güncelleme: 19.04.2023 08:24
Birsen Altuntaş'ın 'evli bi oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalkmış, isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Aynı dönemde de Demet Özdemir'in evi terk ettiği haberi patlamıştı.
KRİZ ÇIKTI
Hemen akabinde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı konuşulunca iki haber bağdaştırılıp sosyal medyanın gündemi olmuştu.