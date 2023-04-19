RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Oğuzhan Koç'tan boşanan Demet Özdemir'den 'Hayat devam ediyor' paylaşımı! Ayrılık kararı alan Demet Özdemir'den imalı paylaşım

Oğuzhan Koç'tan boşanan Demet Özdemir'den 'Hayat devam ediyor' paylaşımı! Ayrılık kararı alan Demet Özdemir'den imalı paylaşım

8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı.Evli yönetmenle yasak aşk yaşayan evli kadın başrol oyuncusu haberlerinin hemen ardından ayrılık haberleri çıkması her şeyin başlangıcı olmuştu. Tüm bunların ardından Demet Özdemir'den Instagram hesabında adeta "Hayat devam ediyor" niteliğinde bir paylaşım geldi. İşte o kare.

19.04.2023 08:23 - Son Güncelleme: 19.04.2023 08:24
Oğuzhan Koç’tan boşanan Demet Özdemir’den ’Hayat devam ediyor’ paylaşımı! Ayrılık kararı alan Demet Özdemir’den imalı paylaşım

29 Ağustos'ta da şaşalı bir düğünle evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrılacaklarına dair ortak bir açıklama yapmışlardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Oğuzhan Koç’tan boşanan Demet Özdemir’den ’Hayat devam ediyor’ paylaşımı! Ayrılık kararı alan Demet Özdemir’den imalı paylaşım

Birsen Altuntaş'ın 'evli bi oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalkmış, isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Aynı dönemde de Demet Özdemir'in evi terk ettiği haberi patlamıştı.

Oğuzhan Koç’tan boşanan Demet Özdemir’den ’Hayat devam ediyor’ paylaşımı! Ayrılık kararı alan Demet Özdemir’den imalı paylaşım

KRİZ ÇIKTI

Hemen akabinde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı konuşulunca iki haber bağdaştırılıp sosyal medyanın gündemi olmuştu.

Oğuzhan Koç’tan boşanan Demet Özdemir’den ’Hayat devam ediyor’ paylaşımı! Ayrılık kararı alan Demet Özdemir’den imalı paylaşım

Ardından çiftin yüzükleri çıkardığı iddia edilmişti.

Oğuzhan Koç’tan boşanan Demet Özdemir’den ’Hayat devam ediyor’ paylaşımı! Ayrılık kararı alan Demet Özdemir’den imalı paylaşım

Özdemir, eşinin yeni filminin hem galasına hem de after partysine katılmayınca soru işaretleri iyiden iyiye arttı.

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