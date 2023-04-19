RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Tak Tak Sedat'ın kızı Bilge Parlak bakın şimdi ne yapıyor! 21 yıl sonra son hali şaşırttı! Oyunculuk sonrası yeni mesleği...

Tak Tak Sedat'ın kızı Bilge Parlak bakın şimdi ne yapıyor! 21 yıl sonra son hali şaşırttı! Oyunculuk sonrası yeni mesleği...

Bizimkiler dizisiyle tanınan Bilge Parlak'ın şimdiki mesleği bakın neymiş! İşte efsane dizi Bizimkiler oyuncularının şimdiki hali...

takvim.com.tr
19.04.2023 09:23 - Son Güncelleme: 19.04.2023 09:23
Tak Tak Sedat’ın kızı Bilge Parlak bakın şimdi ne yapıyor! 21 yıl sonra son hali şaşırttı! Oyunculuk sonrası yeni mesleği...

Bizimkiler dizisinde Sedat'ın kızı Aslı olarak tanınan Bilge Parlak bakın şimdi ne yapıyor! Efsane dizi Bizimkiler'in oyuncularının 21 yıl aradan sonra nerede oldukları merak ediliyor. Özellikle Aslı rolünde yer alan Bilge Parlak'ın yeni mesleği ve son hali şaşırttı. İşte Bizimkiler dizisinin oyuncuları...

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Tak Tak Sedat’ın kızı Bilge Parlak bakın şimdi ne yapıyor! 21 yıl sonra son hali şaşırttı! Oyunculuk sonrası yeni mesleği...

Bizimkiler ve Kaygısızlar dizilerinde canlandırdığı karakterlerle tanınan Bilge Parlak yıllar sonra ortaya çıktı.

Tak Tak Sedat’ın kızı Bilge Parlak bakın şimdi ne yapıyor! 21 yıl sonra son hali şaşırttı! Oyunculuk sonrası yeni mesleği...

1989-2002 yılları arasında kesintisiz yayınlanan Bizimkiler, 459 bölümüyle Türk televizyonlarının en kült yapımları arasında bulunuyor.

Tak Tak Sedat’ın kızı Bilge Parlak bakın şimdi ne yapıyor! 21 yıl sonra son hali şaşırttı! Oyunculuk sonrası yeni mesleği...

Bir gazete ilanıyla oyunculuğa adım atan Bilge Parlak'ın hayatı o günden sonra baştan aşağı değişmiş.

Tak Tak Sedat’ın kızı Bilge Parlak bakın şimdi ne yapıyor! 21 yıl sonra son hali şaşırttı! Oyunculuk sonrası yeni mesleği...

ŞİMDİ 45 YAŞINDA!

2008'de Ercan Yiğit ile evlenen parlak "Zıt kutuplar biribirini çekermiş. Eşim asker emeklisi. Evlendikten kısa bir süre de Elazığ'a tayini çıktı. Maden Dağ'ında iki yıl yaşadık." açıklamasında bulundu.

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