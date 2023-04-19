Tak Tak Sedat’ın kızı Bilge Parlak bakın şimdi ne yapıyor! 21 yıl sonra son hali şaşırttı! Oyunculuk sonrası yeni mesleği...

Bizimkiler dizisinde Sedat'ın kızı Aslı olarak tanınan Bilge Parlak bakın şimdi ne yapıyor! Efsane dizi Bizimkiler'in oyuncularının 21 yıl aradan sonra nerede oldukları merak ediliyor. Özellikle Aslı rolünde yer alan Bilge Parlak'ın yeni mesleği ve son hali şaşırttı. İşte Bizimkiler dizisinin oyuncuları...