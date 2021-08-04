Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço her şeyi bir bir itiraf etti 'çok büyük zorluklar çektik idamla yargılandım'
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço'nun bu itirafları çok konuşulacak cinsten. Nuri Alço, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. Kariyer yolculuğundan, özel hayatına kadar pek çok bilinmeyeni paylaşan Nuri Alço'nun anlattığı Yeşilçam gerçekleri de hayli ilgi çekti. İşte Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço'nun açıklamaları.
Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' adlı programına konuk olan 70 yaşındaki Nuri Alço, kariyer yolculuğunu anlattı.
"İLK İŞİM BANKACILIKTI"
"İlk işim bankacılıktı" diyen Nuri Alço, "Eskişehir Bankası'nda çalıştım iki sene, daha sonra ilaç mümesilliği yaptım. Çok zor işti ama firma satış elemanı olarak fiziği güzel insanları seçiyordu. İki sene kadar bu işi yaptım. Daha sonra fotomodellik ve sinema oldu. ifadelerini kullandı.
İlk başrolünü Türker İnanoğlu'ndan alan Alço, "Senin nasıl bir oyuncu olduğunu biliyorum, onun için senaryoya gerek yok.' dedi. 'Peki çizgim nedir? Tarık Akan başrol olan bir insan, ben nasıl oluyorum?' diye sordum. Filmin başından sonuna kadar Tarık Akan dört gün çalıştı, polis emniyet müdürünü oynuyordu. Biz 22 iş gününde filmi bitirdik."