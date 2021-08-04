Vav TV İzle
Haberler Magazin Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço her şeyi bir bir itiraf etti 'çok büyük zorluklar çektik idamla yargılandım'

Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço her şeyi bir bir itiraf etti 'çok büyük zorluklar çektik idamla yargılandım'

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço'nun bu itirafları çok konuşulacak cinsten. Nuri Alço, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. Kariyer yolculuğundan, özel hayatına kadar pek çok bilinmeyeni paylaşan Nuri Alço'nun anlattığı Yeşilçam gerçekleri de hayli ilgi çekti. İşte Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço'nun açıklamaları.

04.08.2021 12:52 - Son Güncelleme: 04.08.2021 12:52
Yeşilçam’ın kötü adamı Nuri Alço her şeyi bir bir itiraf etti ’çok büyük zorluklar çektik idamla yargılandım’

Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço, canlandırdığı kötü adam karakterleriyle adını tüm Türkiye'ye duyurdu. Replikleri slogan haline geldi. Kötü adam rolüne rağmen milyonlarca kişi tarafından sevilen bir isim oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam’ın kötü adamı Nuri Alço her şeyi bir bir itiraf etti ’çok büyük zorluklar çektik idamla yargılandım’

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' adlı programına konuk olan 70 yaşındaki Nuri Alço, kariyer yolculuğunu anlattı.

Yeşilçam’ın kötü adamı Nuri Alço her şeyi bir bir itiraf etti ’çok büyük zorluklar çektik idamla yargılandım’

"İLK İŞİM BANKACILIKTI"
"İlk işim bankacılıktı" diyen Nuri Alço, "Eskişehir Bankası'nda çalıştım iki sene, daha sonra ilaç mümesilliği yaptım. Çok zor işti ama firma satış elemanı olarak fiziği güzel insanları seçiyordu. İki sene kadar bu işi yaptım. Daha sonra fotomodellik ve sinema oldu. ifadelerini kullandı.

Yeşilçam’ın kötü adamı Nuri Alço her şeyi bir bir itiraf etti ’çok büyük zorluklar çektik idamla yargılandım’

İlk başrolünü Türker İnanoğlu'ndan alan Alço, "Senin nasıl bir oyuncu olduğunu biliyorum, onun için senaryoya gerek yok.' dedi. 'Peki çizgim nedir? Tarık Akan başrol olan bir insan, ben nasıl oluyorum?' diye sordum. Filmin başından sonuna kadar Tarık Akan dört gün çalıştı, polis emniyet müdürünü oynuyordu. Biz 22 iş gününde filmi bitirdik."

Yeşilçam’ın kötü adamı Nuri Alço her şeyi bir bir itiraf etti ’çok büyük zorluklar çektik idamla yargılandım’

"Türkiye'nin hasılat rekoru kıran filmlerinden biri 'Kayıp Kızlar…' Arkasından Hülya Avşar ile Tele Kızlar'ı çektik… Bu şekilde devam etti kariyerim" şeklinde konuştu.