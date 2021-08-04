Yeşilçam’ın kötü adamı Nuri Alço her şeyi bir bir itiraf etti ’çok büyük zorluklar çektik idamla yargılandım’

İlk başrolünü Türker İnanoğlu'ndan alan Alço, "Senin nasıl bir oyuncu olduğunu biliyorum, onun için senaryoya gerek yok.' dedi. 'Peki çizgim nedir? Tarık Akan başrol olan bir insan, ben nasıl oluyorum?' diye sordum. Filmin başından sonuna kadar Tarık Akan dört gün çalıştı, polis emniyet müdürünü oynuyordu. Biz 22 iş gününde filmi bitirdik."