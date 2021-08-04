Müge Anlı yine yaptı yapacağını! Yangın sonrası soluğu Antalya'da aldı kendi elleriyle yemek dağıttı
Büyükşen cinayeti, Palu ailesi, Çam ailesi, Ecrin Kurnaz ve nicesi. 2008 yılından bu yana ATV ekranlarının vazgeçilmez programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert pek çok cinayet, cinsel istismar olayına tanıklık etti. Kimileri çözüldü, kimileri ise hala muallakta. Sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken Müge Anlı son olarak Manavgat'taki yangın mağdurları için kolları sıvamıştı.Müge Anlı, yangın felaketinin devam ettiği Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine gitti.
Müge Anlı, son yaptığı hareketle yine ezber bozmayı başardı. Bugüne kadar binlerce çözümsüz sorunu çözen, kayıpları sevdiklerine kavuşturan, faili meçhul cinayetleri çözen Müge Anlı, tam bir iyilik meleği! Türkiye'de işini aşkla yapan ve çok sevilen bir isim. "Ne yaparsan yap, aşk ile yap" felsefesiyle tatilde bile çalışan Müge Anlı, bir kez daha yüreğimize su serpti, Türkiye'ye umut dağıttı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finali yapmasına rağmen, o tatil yapmıyor. Memleket meseleleri için yine elinden geleni yapıyor. Darda olana, zorda kalana koşan Müge Anlı'nın son yaptığı yine gözleri yaşarttı.
Türkiye yanıyor adeta ciğerlerimiz soldu ve bu yaşananlar herkesi derinden sarsmaya devam ediyor. Şehitlerimiz var, acımız büyük. Müge Anlı işte böyle bir karanlık atmosferde yine ortaya çıktı ve yardıma koştu. Manavgat'a desteğe giden Müge Anlı, bölgeye yemek yardımı yaptı. Binlerce insana ulaştırılan yemekler, bölgede sevinçle karşılanırken, bölge halkından Müge Anlı'ya mesaj yağıyor.
Instagram'dan bir paylaşım da yapan Müge Anlı paylaşımına şu notu düştü:
'Bugün sevgili dostum Selda Ulucan ile yangın felaketinin maalesef devam ettiği Antalya Gündoğmuş'un köylerini ziyaret ettik. Yeşil cennetin toprakları kül denizine dönerken, endişe içinde yanan köylerinin, yiten anılarının yasını tutan köylülerimize moral olmak istedik. Rabbim insanüstü bir güçle çalışan başta itfaiye olmak üzere tüm görevlilere yardım etsin. Tek dileğimiz alevlerin bir an önce sönmesi…'