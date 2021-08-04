Müge Anlı yine yaptı yapacağını! Yangın sonrası soluğu Antalya’da aldı kendi elleriyle yemek dağıttı

Müge Anlı, son yaptığı hareketle yine ezber bozmayı başardı. Bugüne kadar binlerce çözümsüz sorunu çözen, kayıpları sevdiklerine kavuşturan, faili meçhul cinayetleri çözen Müge Anlı, tam bir iyilik meleği! Türkiye'de işini aşkla yapan ve çok sevilen bir isim. "Ne yaparsan yap, aşk ile yap" felsefesiyle tatilde bile çalışan Müge Anlı, bir kez daha yüreğimize su serpti, Türkiye'ye umut dağıttı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finali yapmasına rağmen, o tatil yapmıyor. Memleket meseleleri için yine elinden geleni yapıyor. Darda olana, zorda kalana koşan Müge Anlı'nın son yaptığı yine gözleri yaşarttı.