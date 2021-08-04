Demet Akbağ bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Demet Akbağ'ın memleketi...
Oyunculuk denince akla ilk gelen isimlerinden biri Demet Akbağ. 61 yaşında usta oyuncu ekranlarda son olarak Akrep adlı diziyle yer aldı. Eyvah Eyvah, Hükümet Kadın, Bir Demet Tiyatro, Vizontele, Neredesin Firuze?, Kış Uykusu gibi yapımlarda da rol alan Demet Akbağ, 2019 yılında eşi Zafer Çika'yı kaybetmişti. Bir çocuk annesi olan Demet Akbağ'ın nereli olduğunu duyanlar şaştı kaldı. İşte başta Demet Akbağ olmak üzere ünlülerin memleketleri.
Demet Akbağ, 23 Aralık 1959'da Benan ve Oktay İybar çiftinin üçüncü çocuğu olarak doğdu. Babası, gazeteci ve fotoğraf sanatçısıydı. Sedef ve Kemal adında iki kardeşi vardır. Anne ve babasının 13 yaşındayken ayrılması nedeniyle 1972'de anne ve anneannesiyle birlikte İstanbul'a taşındı.
1995 yılında Yılmaz Erdoğan ile birlikte Bir Demet Tiyatro adlı TV dizisini hazırladı. Bu yapım yedi yıl boyunca yayınlandı. TV dizisinin yanı sıra dört yıl boyunca Beşiktaş'ta bir tiyatro salonunda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol aldı. Bu iki projenin sonucu olarak Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) kuruldu. BKM yapımı olan Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?, Bana Bir Şeyhler Oluyor ve Haybeden Gerçeküstü Aşk oyunları ve Ölümsüz Aşk dizisinde rol aldı.
Vizontele, Vizontele Tuuba, Organize İşler, Neredesin Firuze ve O... Çocukları sinema filmlerinde başrol oynadı. Vizontele ile Altın Portakal; Neredesin Firuze ile Sadri Alışık ve Siyad ödüllerini kazandı.
2019 yılının Mart ayında Akbağ'ın 1999 yılında evlendiği Zafer Çika trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.
İşte başta Demet Akbağ olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.