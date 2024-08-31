Yeşilçam’ın kötü adamı İhsan Gedik’ten yıllar sonra gelen Fatma Girik itirafı: “Birlikte geneleve gittik”

Yeşilçam'da kötü adam karakterlerini canlandıran oyuncu İhsan Gedik, konuk olduğu bir televizyon programında merhum sanatçı Fatma Girik'le ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Fatma Girik'in erkek kılığına girerek Adana'da bir genelevi ziyaret ettiğini açıklayan Gedik, kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...