Yeşilçam’ın kötü adamı İhsan Gedik’ten yıllar sonra gelen Fatma Girik itirafı: “Birlikte geneleve gittik”

Yeşilçam'da kötü adam karakterlerini canlandıran oyuncu İhsan Gedik, konuk olduğu bir televizyon programında merhum sanatçı Fatma Girik'le ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Fatma Girik'in erkek kılığına girerek Adana'da bir genelevi ziyaret ettiğini açıklayan Gedik, kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...
Türk sinemasının yüzlerce filminde 'kötü adam' karakterine hayat veren İhsan Gedik, konuk olduğu bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Uyan Türkiyem programın konuk olan oyuncu, merhum sanatçı Fatma Girik ile ilgili söyledikleriyle çok konuşuldu.
Program sırasın Fatma Girik ile yaşadığı bir anıyı anlatan Gedik, merhum sanatçının yıllar önce erkek kılığına girerek Adana'da bir geneleve gittiğini söyledi.