Güldür Güldür’ün Taylan’ı Hamza Yazıcı’dan dikkat çeken itiraf: “Maruz kaldığım zorbalık bitmedi!”

Organize İşler: Sazan Sarmalı, Kolonya Cumhuriyeti, Çok Güzel Hareketler, Camdaki Kız gibi yapımlarda yer alan ve Güldür Güldür'deki Taylan karakteriyle hafızalara kazınan Hamza Yazıcı, katıldığı bir programda dikkat çeken ifadeler kullandı. Fiziksel farklılığından dolayı yaşadıklarını anlatan Yazıcı, "Maruz kaldığım zorbalık bitmedi!" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar...
Güldür Güldür'deki Taylan karakteriyle hafızalara kazınan Hamza Yazıcı, katıldığı bir programda dikkat çeken ifadeler kullandı.
Sibel Arna'nın YouTube programına konuk olan Yazıcı, 18 yaşına kadar çok öfkeli biri olduğunu belirterek şunları söyledi: "18'imden öncesi biraz karanlık.
Tiyatroyla tanışınca oradaki sosyal çevre beni kendime getirdi. Sahneye çıkmak, tebrik edilmek, alkış duymak özgüven verdi. Küçükken maruz kaldığım zorbalık beni farkında olmadan intikamcı bir bireye dönüştürmüştü.