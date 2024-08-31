Güldür Güldür’ün Taylan’ı Hamza Yazıcı’dan dikkat çeken itiraf: “Maruz kaldığım zorbalık bitmedi!”

Organize İşler: Sazan Sarmalı, Kolonya Cumhuriyeti, Çok Güzel Hareketler, Camdaki Kız gibi yapımlarda yer alan ve Güldür Güldür'deki Taylan karakteriyle hafızalara kazınan Hamza Yazıcı, katıldığı bir programda dikkat çeken ifadeler kullandı. Fiziksel farklılığından dolayı yaşadıklarını anlatan Yazıcı, "Maruz kaldığım zorbalık bitmedi!" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar...