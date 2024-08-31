Demet Akalın ve Okan Kurt da Ceylan’ın filtrelerinden nasibini aldı! “Havalimanındaki yeni kurbanlarım” deyip paylaştı

Kariyerinin yanı sıra geçirdiği estetik operasyonları ve sık sık değiştirdiği imajıyla da adından söz ettiren Ceylan, son günlerde fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle gündem oldu. Ceylan'ın filtresinden Nejat İşler'in ardından Demet Akalın ve hayat arkadaşı Okan Kurt nasibini aldı. Ünlü türkücü, Okan Kurt ve Demet Akalın ile verdiği pozu esprili bir dille sosyal medya hesabında yayınladı.