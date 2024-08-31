Demet Akalın ve Okan Kurt da Ceylan’ın filtrelerinden nasibini aldı! “Havalimanındaki yeni kurbanlarım” deyip paylaştı

Kariyerinin yanı sıra geçirdiği estetik operasyonları ve sık sık değiştirdiği imajıyla da adından söz ettiren Ceylan, son günlerde fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle gündem oldu. Ceylan'ın filtresinden Nejat İşler'in ardından Demet Akalın ve hayat arkadaşı Okan Kurt nasibini aldı. Ünlü türkücü, Okan Kurt ve Demet Akalın ile verdiği pozu esprili bir dille sosyal medya hesabında yayınladı.
Küçük Ceylan olarak tanınan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ceylan, kariyerinin yanı sıra geçirdiği estetik operasyonları ve sık sık değiştirdiği imajıyla da adından söz ettirdi.
Ünlü türkücü, geçen günlerde Bodrum'dan İstanbul'a dönüş yaparken bindiği uçakta karşılaştığı oyuncu Nejat İşler ile verdiği pozu Instagram'da yayınladı.