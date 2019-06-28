Zerrin Özer büyük aşkı Kerim Tekin'i 21. ölüm yıl dönümünde unutmadı: Ölümsüz aşk!
Zerrin Özer, 1998 senesinde trafik kazası geçirerek hayatı kaybeden yakın dostu Kerim Tekin'i unutmadı. Merhum şarkıcı Kerim Tekin hakkında "Aşktan öte bir şeydi. O çok özel bir insan benim için" diyen Zerrin Özer, sosyal medya hesabından Tekin'le olan bir fotoğrafını paylaştı. Özer'in bu paylaşımı hayranlarını da bir hayli duygulandırdı. Bir takipçisi Özer'e, Kerim Tekin için "Ölümsüz aşk" yorumunda bulundu. Peki, Kerim Tekin neden öldü? İşte detaylar...
KERİM TEKİN NEDEN ÖLDÜ?
Yaz Aşkım filminden sonra Kar Beyaz adlı filmin çekimlerine başlamış, çekimler devam ederken Afyon'a konsere gitti. Diğer sanatçı arkadaşlarından önce, menajeri Halis Bütünley ile İstanbul'a dönerken 27 Haziran 1998 tarihinde
Sandıklı'da trafik kazası geçirdi ve 23 yaşında vefat etti.