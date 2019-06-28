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Zerrin Özer büyük aşkı Kerim Tekin'i 21. ölüm yıl dönümünde unutmadı: Ölümsüz aşk!

Zerrin Özer, 1998 senesinde trafik kazası geçirerek hayatı kaybeden yakın dostu Kerim Tekin'i unutmadı. Merhum şarkıcı Kerim Tekin hakkında "Aşktan öte bir şeydi. O çok özel bir insan benim için" diyen Zerrin Özer, sosyal medya hesabından Tekin'le olan bir fotoğrafını paylaştı. Özer'in bu paylaşımı hayranlarını da bir hayli duygulandırdı. Bir takipçisi Özer'e, Kerim Tekin için "Ölümsüz aşk" yorumunda bulundu. Peki, Kerim Tekin neden öldü? İşte detaylar...

28.06.2019 16:39 - Son Güncelleme: 28.06.2019 16:39
Zerrin Özer büyük aşkı Kerim Tekin'i unutmadı: Ölümsüz aşk!

Merhum şarkıcı Kerim Tekin hakkında "Aşktan öte bir şeydi. O çok özel bir insan benim için" diyen Zerrin Özer, büyük aşkını unutmadı.

Zerrin Özer büyük aşkı Kerim Tekin'i unutmadı: Ölümsüz aşk!

1998 senesinde Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşanan trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kerim Tekin'in fotoğrafını paylaştı. Özer yaptığı paylaşıma ise " Sensiz 1 yıl daha.." notunu düştü.

Zerrin Özer büyük aşkı Kerim Tekin'i unutmadı: Ölümsüz aşk!

KERİM TEKİN NEDEN ÖLDÜ?
Yaz Aşkım filminden sonra Kar Beyaz adlı filmin çekimlerine başlamış, çekimler devam ederken Afyon'a konsere gitti. Diğer sanatçı arkadaşlarından önce, menajeri Halis Bütünley ile İstanbul'a dönerken 27 Haziran 1998 tarihinde
Sandıklı'da trafik kazası geçirdi ve 23 yaşında vefat etti.

Zerrin Özer büyük aşkı Kerim Tekin'i unutmadı: Ölümsüz aşk!

Son dönemlerde geçirdiği zor günlerin ardından büyük aşkı Kerim Tekin'i unutmayan Zerrin Özer'e takipçilerinden büyük destek geldi.

Zerrin Özer büyük aşkı Kerim Tekin'i unutmadı: Ölümsüz aşk!

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