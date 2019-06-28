Zerrin Özer büyük aşkı Kerim Tekin'i 21. ölüm yıl dönümünde unutmadı: Ölümsüz aşk!

Zerrin Özer, 1998 senesinde trafik kazası geçirerek hayatı kaybeden yakın dostu Kerim Tekin'i unutmadı. Merhum şarkıcı Kerim Tekin hakkında "Aşktan öte bir şeydi. O çok özel bir insan benim için" diyen Zerrin Özer, sosyal medya hesabından Tekin'le olan bir fotoğrafını paylaştı. Özer'in bu paylaşımı hayranlarını da bir hayli duygulandırdı. Bir takipçisi Özer'e, Kerim Tekin için "Ölümsüz aşk" yorumunda bulundu. Peki, Kerim Tekin neden öldü? İşte detaylar...

28.06.2019 16:39 - Son Güncelleme: 28.06.2019 16:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





