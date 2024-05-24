Yeşilçam'ın jönü Ediz Hun'un gerçek ismi bambaşkaymış! Yıllar sonra ortaya çıktı duyanlar şoke oldu! İşte Ediz Hun'un...

Yeşilçam'ın altın döneminin unutulmaz jönlerinden biri olan Ediz Hun, kariyeri boyunca sayısız filme imza attı ve geniş bir hayran kitlesi edindi. Ancak, ünlü aktörün gerçek ismi yıllar sonra ortaya çıktı ve duyanları adeta şoke etti. Meğer bunca zaman Ediz Hun olarak bildiğimiz adı gerçek değilmiş. İşte başta Ediz Hun olmak üzere, Banu Alkan, Emre Altuğ, Nuri Alço gibi ünlülerin gerçek isimleri...