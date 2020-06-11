Yeşilçam'ın iyi kalpli kötü adamıydı... Sümer Tilmaç vefatının 5’nci yılında özlemle anıldı

Yaptığı bir açıklamada anne ve babasının da tiyatroya çok meraklı olduğunu aktaran Tilmaç, "Her yerde mutlaka bir oyun oynuyorlardı. Annem bana hamileyken ben sahneye çıkmışım. O yüzden sahne hayatım biraz daha fazla." ifadelerini kullanmıştı.