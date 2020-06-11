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Yeşilçam'ın iyi kalpli kötü adamıydı... Sümer Tilmaç vefatının 5’nci yılında özlemle anıldı
Yeşilçam'ın iyi kalpli kötü adamıydı... Sümer Tilmaç vefatının 5’nci yılında özlemle anıldı
Başarılı karakter oyuncusu, 15 Temmuz 1948'de Malatya'da dünyaya geldi. Giritli bir memur baba ile Türkmenistan göçmeni memur bir annenin çocuğu olan Tilmaç, 1964'te oyunculuğa başladı. Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Sümer Tilmaç, kariyeri boyunca Ayhan Işık, Aliye Rona, Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Adile Naşit ve Hulusi Kentmen gibi ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaştı. 2015 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan Sümer Tilmaç, vefatının 5. yılında özlemle anıldı.
11.06.2020 18:03
- Son Güncelleme: 11.06.2020 18:03
Kariyeri boyunca Ayhan Işık, Aliye Rona, Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Adile Naşit ve Hulusi Kentmen gibi ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşan Sümer Tilmaç, vefatının 5. yılında yad ediliyor.
"Reis Bey", "Kuruluş Osmancık", "Süper Baba" ve "Osmanlı Cumhuriyeti" adlı yapımlardaki rolleriyle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına giren Tilmaç, canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin gönlünde yer edindi.
Başarılı karakter oyuncusu, 15 Temmuz 1948'de Malatya'da dünyaya geldi. Giritli bir memur baba ile Türkmenistan göçmeni memur bir annenin çocuğu olan Tilmaç, 1964'te Arena Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı.
İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan 1968'de mezun olan sanatçı, Münir Özkul ve Gazanfer Özcan'ın öğrencisi olarak yetişti ve kariyeri boyunca Türk tiyatrosu ve sinemasının sevilen isimleriyle aynı sahnede buluştu.
Yaptığı bir açıklamada anne ve babasının da tiyatroya çok meraklı olduğunu aktaran Tilmaç, "Her yerde mutlaka bir oyun oynuyorlardı. Annem bana hamileyken ben sahneye çıkmışım. O yüzden sahne hayatım biraz daha fazla." ifadelerini kullanmıştı.