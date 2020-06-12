Ece Erken sosyal medyadan paylaştı yakayı ele verdi! Ünlü sunucuya resmi evrakta sahtecilikten dava!
Ece Erken'in yasak aşkı ile başı dertten kurtulmuyor. Ece Erken'in evli sevgilisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun boşanma belgesini sosyal medya hesabı üzerinden yayınlaması üzerine İstanbul Aile Mahkemesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahkemece savcılığa gönderilen ihbar yazısında; Erken'in resmi belgede sahtecilik yaptığı kaydedildi. Mahkeme, Erken tarafından mahkemelerine ait gibi görünen bir resmi belgenin paylaşıldığını, mahkeme tarafından böyle bir karar verilmediğini, Erken'in gerçeğe yakın şekilde hazırlanmış sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınladığını belirterek ünlü sunucunun cezalandırılmasını istedi.
12.06.2020 10:42
- Son Güncelleme: 12.06.2020 10:56
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