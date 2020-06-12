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Ece Erken sosyal medyadan paylaştı yakayı ele verdi! Ünlü sunucuya resmi evrakta sahtecilikten dava!

Ece Erken'in yasak aşkı ile başı dertten kurtulmuyor. Ece Erken'in evli sevgilisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun boşanma belgesini sosyal medya hesabı üzerinden yayınlaması üzerine İstanbul Aile Mahkemesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahkemece savcılığa gönderilen ihbar yazısında; Erken'in resmi belgede sahtecilik yaptığı kaydedildi. Mahkeme, Erken tarafından mahkemelerine ait gibi görünen bir resmi belgenin paylaşıldığını, mahkeme tarafından böyle bir karar verilmediğini, Erken'in gerçeğe yakın şekilde hazırlanmış sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınladığını belirterek ünlü sunucunun cezalandırılmasını istedi.

12.06.2020 10:42 - Son Güncelleme: 12.06.2020 10:56
Ece Erken sosyal medyadan paylaştı yakayı ele verdi! Ünlü sunucuya resmi evrakta sahtecilikten dava!

Ece Erken'in yasak aşkı uzun bir süre magazin gündemini meşgul etmiş, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu ile arasında geçen gerginlik günlerce konuşulmuştu.

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Ece Erken sosyal medyadan paylaştı yakayı ele verdi! Ünlü sunucuya resmi evrakta sahtecilikten dava!

Erken, kişisel sosyal medya hesabından, Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen, eşi Benan Mahmuyazıcıoğlu'yla boşandığını gösteren bir mahkeme kararı yayınlamıştı.

Ece Erken sosyal medyadan paylaştı yakayı ele verdi! Ünlü sunucuya resmi evrakta sahtecilikten dava!

EVRAKTA SAHTECİLİKTEN SORUŞTURMA

Günaydın'da yer alan habere göre, ünlü sunucu tarafından paylaşılan karar sonrası, kararın sahibi İstanbul Aile Mahkemesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ece Erken sosyal medyadan paylaştı yakayı ele verdi! Ünlü sunucuya resmi evrakta sahtecilikten dava!

Mahkemece savcılığa gönderilen ihbar yazısında; Erken'in resmi belgede sahtecilik yaptığı kaydedildi.

Ece Erken sosyal medyadan paylaştı yakayı ele verdi! Ünlü sunucuya resmi evrakta sahtecilikten dava!

Mahkeme, Erken tarafından mahkemelerine ait gibi görünen bir resmi belgenin paylaşıldığını, mahkeme tarafından böyle bir karar verilmediğini, Erken'in gerçeğe yakın şekilde hazırlanmış sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınladığını belirterek ünlü sunucunun cezalandırılmasını istedi.

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