Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre bu fotoğraflarla herkesi şaşırttı! 29 yaşındaki Polen Emre meğer...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Fadik' karakterine hayat veren Polen Emre, gerçek haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Özel yaşamı ile 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canlandırdığı 'Fadik' karakterinden çok farklı hayatlar yaşadığını gözler önüne seren başarılı oyuncu Polen Emre, sosyal medyayı salladı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile adından sıkça söz ettiren Polen Emre, sevenleri tarafından adeta mercek altına alındı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Fadik'i ile Polen Emre arasındaki büyük fark...
11.06.2020 17:46
- Son Güncelleme: 11.06.2020 17:47
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