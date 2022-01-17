Yeşilçam'ın işveli güzellerinden Müjde Ar hakkındaki bu gerçek ağızları açık bıraktı! Askere bile çağırdılar meğer aslında...
Yeşilçam'ın işveli güzellerinden Müjde Ar hakkındaki bu gerçek ağızları açık bıraktı! 1978 yılında Kemal Sunal ile rol aldığı Kibar Feyzo filmindeki karakteri ile akıllarda 'cilveli güzel' olarak kalan Müjde Ar hakkında o gerçeği pek çok kişi bilmiyor. Unutulmaz filmlerin başarılı kadın oyuncusu Müjde Ar'ı meğer yanlış tanıyormuşuz. Öyle ki Müjde Ar, bu gerçek yüzünden bir dönem askere bile çağrılmıştı. Bilinen adıyla Müjde Ar, 21 Haziran 1954 tarihinde dünyaya geldi. Söz yazarı ve tiyatro oyuncusu Aysel Gürel ile gazeteci Vedat Akın'ın ilk çocukları olarak dünyaya gelen Müjde Ar, aynı zamanda yine Türk sinemasında başarılı filmlere imza atmış olan Mehtap Ar'ın ablasıdır. Mehtap Ar, 10 Nisan 2021 tarihinde hayatını kaybetti.
17.01.2022 15:26
- Son Güncelleme: 17.01.2022 15:26
Yeşilçam'ın işveli güzellerinden Müjde Ar hakkındaki bu gerçek ağızları açık bıraktı! Askere bile çağırdılar...
İşte bir zamanlar Kemal Sunal ile rol aldığı Kibar Feyzo filmindeki karakteri ile akıllarda 'cilveli güzel' olarak kalan Müjde Ar hakkında pek çok kişinin bilmediği o gerçek...
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