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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in yasak aşk bombası patladı ifşa sonrası Yasmin'den jet yanıt: "90'larda kalmadı mı?"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in yasak aşk bombası patladı ifşa sonrası Yasmin'den jet yanıt: "90'larda kalmadı mı?"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in yasak aşk bombası patladı, şoke eden ifşa sonrası Yasmin'den jet yanıt geldi. Bir kanalda yayınlanan magazin programında Nergis Kumbasar ile ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in ünlü bir influencerin tekstilci eşiyle sevgili olduğu söylendi. Yasmin Erbil'den konuyla ilgili açıklama geldi, bakın ne dedi.

17.01.2022 15:51 - Son Güncelleme: 17.01.2022 16:22
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in yasak aşk bombası patladı ifşa sonrası Yasmin’den jet yanıt: 90’larda kalmadı mı?

"90'LARDA KALMADI MI?"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in yasak aşk bombası patladı, şoke eden ifşa sonrası Yasmin'den jet yanıt geldi.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in yasak aşk bombası patladı ifşa sonrası Yasmin’den jet yanıt: 90’larda kalmadı mı?

Oyuncular Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil hakkında şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in yasak aşk bombası patladı ifşa sonrası Yasmin’den jet yanıt: 90’larda kalmadı mı?

Söylemezsem Olmaz programının iddiasına göre; Yasmin Erbil, ünlü bir influencer ile evli olan bir tekstilciyle sevgili.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in yasak aşk bombası patladı ifşa sonrası Yasmin’den jet yanıt: 90’larda kalmadı mı?

Instagram paylaşımlarıyla tanınan Cansu Nur Çufalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini ünlü bir oyuncuyla aldattığını iddia etti.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in yasak aşk bombası patladı ifşa sonrası Yasmin’den jet yanıt: 90’larda kalmadı mı?

Söylemezsem Olmaz adlı programda bu ismin, oyuncular Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kendileri gibi oyunculuk yapan kızları Yasmin Erbil olduğu iddia edildi.

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