Kalp Yarası’nın Yaman’ı Toprak Can Adıgüzel gözden uzak tutuyor ama meraklıları kaçırmıyor! Annesi ve babasını görenler...

'Benim Adım Feuerbach' isimli tiyatro oyunla sahne almaya başlayan genç oyuncu 2019 yılında da Toy İstanbul'da 'Yak Bunu' isimli oyunda yer almıştır. Toprak Can Adıgüzel ilk olarak, Kadın adlı dizinin final bölümündeki İsmail karakteri ile de adını duyurmuştur.

Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar annesini ve babasını ama özellikle de babasını görünce şaştı. Adeta babasının kopyası gibi. İşte başta Toprak Can Adıgüzel olmak üzere ünlülerin merak edilen aileleri.