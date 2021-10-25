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Yeşilçam’ın iri gözlü Sultan’ıydı! Türkan Şoray’ın son haline bakın göğsünü gere gere paylaştı yine kendine hayran bıraktı

Yeşilçam'ın iri gözlü Sultan'ıydı! Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın iri gözlü Sultan'ı Türkan Şoray, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de her dönem adından söz ettirdi. Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Tatlı Nigar, Fosforlu Cevriyem gibi Yeşilçam'ın birçok efsane filminde rol alan oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine kendine hayran bıraktı. Instagram hesabında yeni bir paylaşımda bulunan Şoray, son haliyle adeta yıllara meydan okudu. İşte Yeşilçam'ın güzeller güzeli Sultan'ı Türkan Şoray'ın son hali...

25.10.2021 22:07 - Son Güncelleme: 25.10.2021 22:07
Yeşilçam’ın iri gözlü Sultan’ıydı! Türkan Şoray’ın son haline bakın göğsünü gere gere paylaştı yine kendine hayran bıraktı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Türkan Şoray, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu.

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Yeşilçam’ın iri gözlü Sultan’ıydı! Türkan Şoray’ın son haline bakın göğsünü gere gere paylaştı yine kendine hayran bıraktı

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de her döneme damga vuran Şoray, son halini Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Yeşilçam’ın iri gözlü Sultan’ıydı! Türkan Şoray’ın son haline bakın göğsünü gere gere paylaştı yine kendine hayran bıraktı

Son halini yayınlayan Şoray'ın paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni alırken usta oyuncu bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Yeşilçam’ın iri gözlü Sultan’ıydı! Türkan Şoray’ın son haline bakın göğsünü gere gere paylaştı yine kendine hayran bıraktı

Sosyal medya kullanıcıları, "Yıllara meydan okuyor", "Hala çok güzel" yorumlarında bulundu.

Yeşilçam’ın iri gözlü Sultan’ıydı! Türkan Şoray’ın son haline bakın göğsünü gere gere paylaştı yine kendine hayran bıraktı

İşte başta Türkan Şoray olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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