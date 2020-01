Yeşilçam'ın güzellerinden Gölgen Bengü'nün son hali ve işi hayrete düşürdü! Meraklı Köfteci'nin Fatma'sıydı

Başrolde Kemal Sunal'ın oynadığı, 1976 yapımı Meraklı Köfteci filmindeki Fatma rolüyle hafızalarımıza kazınan Gölgen Bengü'nün, şimdiki halini gören ve yaptığı mesleği duyan şoke oluyor. Gölgen Bengü 1 Ocak 1955, İstanbul doğumludur. Oyunculuğu bıraktıktan sonra Akademik çalışmalar yapmıştır. 1981'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Bengü, ABD'deki North Carolina A&T State University'de yüksek lisans, Clemson University'de doktorasını tamamlamıştır. Şu anda New Jersey Institute of Techology'de Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde doçent unvanıyla öğretim üyeliği yapmaktadır. Kardeşi Bilgen Bengü, 70'lerde son derece popüler olan Cici Kızlar grubunun üyesi olarak ünlenmişti.









