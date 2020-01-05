Yeşilçam'ın güzellerinden Gölgen Bengü'nün son hali ve işi hayrete düşürdü! Meraklı Köfteci'nin Fatma'sıydı
Başrolde Kemal Sunal'ın oynadığı, 1976 yapımı Meraklı Köfteci filmindeki Fatma rolüyle hafızalarımıza kazınan Gölgen Bengü'nün, şimdiki halini gören ve yaptığı mesleği duyan şoke oluyor. Gölgen Bengü 1 Ocak 1955, İstanbul doğumludur. Oyunculuğu bıraktıktan sonra Akademik çalışmalar yapmıştır. 1981'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Bengü, ABD'deki North Carolina A&T State University'de yüksek lisans, Clemson University'de doktorasını tamamlamıştır. Şu anda New Jersey Institute of Techology'de Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde doçent unvanıyla öğretim üyeliği yapmaktadır. Kardeşi Bilgen Bengü, 70'lerde son derece popüler olan Cici Kızlar grubunun üyesi olarak ünlenmişti.
Kemal Sunal, Hulusi Kentmen, Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Dinçer Çekmez gibi isimlerin rol aldığı 1976 yapımı Meraklı Köfteci filminde Fatma karakterini canlandıran Gölgen Bengü, ardından ortalardan kayboldu. Yeşilçam kariyeri boyunca sadece iki filmde rol aldı ve bambaşka bir yolda ilerlerdi. Şimdilerde son halini görenler ve işini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Yeşilçam yıldızlarının inanılmaz değişimleri.