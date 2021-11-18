Yeşilçam'ın güzeller güzeli Sultan'ını hiç böyle görmediniz! Türkan Şoray ile gözlerden sakındığı kızına bakın! ‘Annelik de yakışıyor’
Sultan'ı hiç böyle görmediniz! Selvi Boylum Al Yazmalım, Kara Gözlüm, Dila Hanım filmleriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın Sultan lakaplı efsane oyuncusu Türkan Şoray, hem yeteneğiyle hem de güzelliğiyle 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 222 film ile dünyanın 'en çok film çeviren kadın oyuncusu' unvanına sahip olan Şoray, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yakından takip edildi. Atığı her adımla adından söz ettiren Şoray, bu kez Cihan Ünal ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal ile çok konuşuldu. Usta oyuncu, kızı Yağmur ile yıllar önce çekilen videosunu Instagram hesabında yayınladı. Anne-kızın eğlenceli halleri büyük beğeni toplarken Şoray için 'Annelik de yakışıyor' yorumu yapıldı. İşte o anlar...
18.11.2021 23:27
- Son Güncelleme: 18.11.2021 23:27
1983 yılında meslektaşı Cihan Ünal ile nikah masasına oturan ve 1987'de evliliğini sonlandıran Türkan Şoray, bu evlilikten Yağmur Ünal adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Kızı Yağmur Ünal ile ara ara magazin gündeminde yer alan Şoray, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Yeşilçam oyuncusu, şimdilerde 37 yaşında olan kızı Yağmur Ünal'ın bebeklik dönemine ait bir videosunu Instagram hesabında yayınladı.
Şoray hayranları, paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Ünlü oyuncu için "Annelik de yakışıyor Sultan'a" yorumu yapıldı.