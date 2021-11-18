Hazal Kaya ile Ali Atay'ın minik oğulları 2 yaşına bastı! Fikret Ali sevimli halleriyle ilgi odağı oldu işte doğum gününden kareler...
Hazal Kaya ile Ali Atay'ın minik oğulları 2 yaşına bastı! Oyuncu çift Ali Atay ile Hazal Kaya, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, aynı yıl 'Fiko' diye seslendikleri oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına almıştı. Hazal Kaya ile Ali Atay'ın minik oğulları 2 yaşına bastı. Ünlü oyuncu Hazal Kaya ise doğum gününden kareleri sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Babası Ali Atay'a benzerliğiyle sık sık gündem olan Fikret Ali, sevimli halleriyle bir kez daha sosyal medyaya damga vurdu. İşte Fikret Ali'nin doğum gününden kareler...
18.11.2021 23:55
- Son Güncelleme: 18.11.2021 23:55
2019 yılında dünyaevine giren Ali Atay ile Hazal Kaya, aynı yıl oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin oğulları, iki yaşına bastı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Hazal Kaya da doğum gününden kareleri Instagram hesabında "İyi ki doğdun kalbim" notuyla yayınlamayı ihmal etmedi.
Babası Ali Atay'a benzerliğiyle sık sık gündem olan Fikret Ali, sevimli halleriyle bir kez daha sosyal medyaya damga vurdu.
İNŞAAT KONSEPTLİ ORGANİSAZYON!
Fikret Ali için organize edilen inşaat konseptli doğum günü partisi de büyük beğeni topladı.