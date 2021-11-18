Haluk Levent’in memleketini duyan inanamadı! Herkes başka sanıyordu bakın aslen nereli çıktı meğer...
Haluk Levent'in memleketini duyan inanamadı! 'Haluk Levent'le Yeniden' programıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Haluk Levent'in özel hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcılar, "Haluk Levent kaç yaşında, nereli? Kiminle evli?" sorularının yanıtlarını aratmaya başladı. 2004–2017 yılları arasında Neslin Yonarlar ile evli kalan 52 yaşındaki şarkıcının özellikle memleketi aratıldı. "Haluk Levent aslen nereli?" sorusunun yanıtını öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Haluk Levent'in memleketi...
18.11.2021 21:17
- Son Güncelleme: 18.11.2021 21:17
26 Kasım 1968 tarihinde dünyaya gelen Haluk Levent, 1993 temmuz ayında çıkardığı Yollarda albümü ile adını geniş kitlelere duyurdu.
'Haluk Levent'le Yeniden' programıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Haluk Levent'in özel hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcılar, "Haluk Levent kaç yaşında, nereli? Kiminle evli?" sorularının yanıtlarını aratmaya başladı. 2004–2017 yılları arasında Neslin Yonarlar ile evli kalan 52 yaşındaki şarkıcının özellikle memleketi aratıldı.