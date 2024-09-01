Yeşilçam'ın güzeller güzeli Bahar'ıydı! 73'lük mankenler kraliçesinin oğlu Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı! Tarık Akan ve Kadir İnanır'ın partneri...

Bir dönemin büyüleyici güzelliğiyle sinema dünyasında fırtınalar estiren Bahar Erdeniz, aradan geçen yıllara rağmen zarafetinden hiçbir şey kaybetmedi. 73 yaşındaki ünlü oyuncu, hem Yeşilçam'ın altın çağında hem de günümüzde güzelliği ve duruşuyla adından söz ettiriyor.
Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu, model ve mankenler kraliçesi olan Bahar Erdeniz, şimdilerde 73 yaşında. Bir döneme damga vuran Bahar Erdeniz'in oğlu meğer kendisinden de ünlüymüş. İlk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Bahar Erdeniz, Günaydın Gazetesi'nin ortaklaşa düzenlediği Mankenler Kraliçesi Yarışması'na katıldı. Erdeniz, 21 Mayıs 1971'de Emek Sineması'nda yapılan yarışmada birincilik tacının sahibi olmuştu.