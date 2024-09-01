Yeşilçam'ın güzeller güzeli Bahar'ıydı! 73'lük mankenler kraliçesinin oğlu Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı! Tarık Akan ve Kadir İnanır'ın partneri...

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Bir dönemin büyüleyici güzelliğiyle sinema dünyasında fırtınalar estiren Bahar Erdeniz, aradan geçen yıllara rağmen zarafetinden hiçbir şey kaybetmedi. 73 yaşındaki ünlü oyuncu, hem Yeşilçam'ın altın çağında hem de günümüzde güzelliği ve duruşuyla adından söz ettiriyor.