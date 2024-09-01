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'İlyas Salman öldü!' iddialarına Yeşilçam oyuncusundan isyan! Çiçek Abbas'ın Şakir'i İlyas Salman böyle sitem etti

Yeşilçam'ın tanınan isimlerinden İlyas Salman, son günlerde sosyal medyada dolaşan "öldü" iddialarına sert bir tepki gösterdi. Özellikle "Çiçek Abbas" filminde canlandırdığı Şakir karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, bu asılsız haberlere böyle sitem etti...

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 16:01 Güncelleme 01 Eylül 2024, 16:01
’İlyas Salman öldü!’ iddialarına Yeşilçam oyuncusundan isyan! Çiçek Abbas’ın Şakir’i İlyas Salman böyle sitem etti 1

Yeşilçam'ın tanınan isimlerinden İlyas Salman, son günlerde sosyal medyada dolaşan "öldü" iddialarına sert bir tepki gösterdi. Özellikle "Çiçek Abbas" filminde canlandırdığı Şakir karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, bu asılsız haberlere böyle sitem etti...

’İlyas Salman öldü!’ iddialarına Yeşilçam oyuncusundan isyan! Çiçek Abbas’ın Şakir’i İlyas Salman böyle sitem etti 2

Yeşilçam'ın tanınan oyuncusu İlyas Salman hakkında son dönemlerde 'öldü' haberleri ortaya çıkmaya başladı.

’İlyas Salman öldü!’ iddialarına Yeşilçam oyuncusundan isyan! Çiçek Abbas’ın Şakir’i İlyas Salman böyle sitem etti 3

Sosyal medyada bu haberleri gören 'İlyas Salman öldü mü?' sorusunu araştırmaya başladı.

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