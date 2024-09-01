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50'lik türkücü Ceylan sahnede kendinden geçti! Saçı başı dağıttı görenler gözlerine inanamadı! İşte Ceylan'ın o anları

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Ceylan, sahne performansıyla yine gündem oldu! 50 yaşındaki ünlü türkücü, sahne aldığı gece kendini davulun ritmine öyle kaptırdı ki, olanlar oldu! Gecenin ilerleyen saatlerinde enerjisini zirveye çıkaran Ceylan, hareketli türkülerin ritmiyle coştukça coştu. İşte Ceylan'ın o anları...

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 15:20 Güncelleme 01 Eylül 2024, 15:48
50’lik türkücü Ceylan sahnede kendinden geçti! Saçı başı dağıttı görenler gözlerine inanamadı! İşte Ceylan’ın o anları 1

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Ceylan, sahne performansıyla yine gündem oldu! 50 yaşındaki ünlü türkücü, sahne aldığı gece kendini davulun ritmine öyle kaptırdı ki, olanlar oldu! Gecenin ilerleyen saatlerinde enerjisini zirveye çıkaran Ceylan, hareketli türkülerin ritmiyle coştukça coştu. İşte Ceylan'ın o anları...

50’lik türkücü Ceylan sahnede kendinden geçti! Saçı başı dağıttı görenler gözlerine inanamadı! İşte Ceylan’ın o anları 2

Yer sofrası fotoğrafıyla magazin manşetlerini süsleyen türkücü Ceylan, 50 yaşında olmasına rağmen güzelliği ve fit görünümüyle genç kızlara taş çıkarıyor.

50’lik türkücü Ceylan sahnede kendinden geçti! Saçı başı dağıttı görenler gözlerine inanamadı! İşte Ceylan’ın o anları 3

'Minnoş' lakabıyla da tanınan şarkıcı Ceylan sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

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