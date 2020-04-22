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Yeşilçam'ın güzeli Pembe Mutlu'nun son haline bakın! Kemal Sunal ile Davaro filminde oynamıştı...

Filmleri hala seyrediliyor, pek çok kişi onları hala hatırlıyor. Şöhrete şöhret demedikleri yıllardan daha farklı bir hayat yaşasalar da onlar Yeşilçam'ın yıldızları. Kemal Sunal ile Davaro filminde aldığı Cano karakteri ile hafızalara kazınan Pembe Mutlu sayısız Yeşilçam filminde rol aldı. Şu an 65 yaşında olan Pembe Mutlu daha sonra sinemadan elini eteğini çekti. Şimdi ki hali ise inanılmaz. İşte başta Pembe Mutlu olmak üzere Yeşilçam yıldızlarının yıllar içerisindeki değişimleri.

22.04.2020 09:38 - Son Güncelleme: 22.04.2020 09:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





