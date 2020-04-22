Haberler Galeri Magazin Yeşilçam'ın güzeli Pembe Mutlu'nun son haline bakın! Kemal Sunal ile Davaro filminde oynamıştı...

Yeşilçam'ın güzeli Pembe Mutlu'nun son haline bakın! Kemal Sunal ile Davaro filminde oynamıştı...

Filmleri hala seyrediliyor, pek çok kişi onları hala hatırlıyor. Şöhrete şöhret demedikleri yıllardan daha farklı bir hayat yaşasalar da onlar Yeşilçam'ın yıldızları. Kemal Sunal ile Davaro filminde aldığı Cano karakteri ile hafızalara kazınan Pembe Mutlu sayısız Yeşilçam filminde rol aldı. Şu an 65 yaşında olan Pembe Mutlu daha sonra sinemadan elini eteğini çekti. Şimdi ki hali ise inanılmaz. İşte başta Pembe Mutlu olmak üzere Yeşilçam yıldızlarının yıllar içerisindeki değişimleri.

22.04.2020 09:38 - Son Güncelleme: 22.04.2020 09:46
Yeşilçam'ın güzeli Pembe Mutlu'nun son haline bakın! Kemal Sunal ile Davaro filminde oynamıştı...

Yüzünü görünce büyük ihtimalle size tanıdık gelecek. Bir dönem Yeşilçam'ın en gözde kadınlarındandı. Pembe Mutlu dönemin usta yönetmenleriyle çalıştı ve aralarında İlyas Salman ile oynadığı ''Çiçek Abbas'',''Şaşkın Ördek'', Kemal Sunal ile oynadığı ''Davaro'', Yusuf Kurçenli'nin filmi ''Ve Recep ve Zehra ve Ayşe'' gibi ünlü filmlerinde bulunduğu çok sayıda filmde oynadı. Pembe Mutlu sonraki yıllarda sinemayı bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam'ın güzeli Pembe Mutlu'nun son haline bakın! Kemal Sunal ile Davaro filminde oynamıştı...

Peki Pembe Mutlu şimdilerde neler yapıyor? İşte başta Pembe Mutlu olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin son halleri.

Yeşilçam'ın güzeli Pembe Mutlu'nun son haline bakın! Kemal Sunal ile Davaro filminde oynamıştı...

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

Yeşilçam'ın güzeli Pembe Mutlu'nun son haline bakın! Kemal Sunal ile Davaro filminde oynamıştı...
Yeşilçam'ın güzeli Pembe Mutlu'nun son haline bakın! Kemal Sunal ile Davaro filminde oynamıştı...

ÖMER DÖNMEZ

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel’in son hali sosyal medyayı salladı: Zeynep oyuncak bebeğe dönmüşsün
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel’in son hali sosyal medyayı salladı: Zeynep oyuncak bebeğe dönmüşsün