Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu bakın kimle akraba çıktı! Çok şaşıracaksınız...
Bir dönemler Yeşilçam'a damga vuran ve unutulmaz isimlerinden birisi olan Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Gülşen Bubikoğlu, aktif olduğu dönemde pek çok izleyiciyi ekrana bağlamıştı. Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun öyle biriyle akrabalığı çıktı ki görünce şaşırmamak elde değil. İşte başta Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin hiç bilmediğiniz akrabaları...
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri Gülşen Bubikoğlu. Gençliği döneminde pek çok izleyiciyi ekrana bağlayan Gülşen Bubikoğlu ilerleyen yaşına rağmen güzelliğini koruyor. Gülşen Bubikoğlu şu sıralar ekranlarda görünmese dahi hakkında pek çok yine de merak ediliyor. Gülşen Bubikoğlu'nun öyle ünlü bir isimle akrabalığı çıktı ki şaşırmamak elde değil. İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin akrabaları.