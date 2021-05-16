Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray milyon dolarlık göl evi aldı! Özel rıhtım, 7 oda, 3 banyo...

1889 yılında inşa edilen eve 1 milyon dolar ödeyen Nazan Şoray, "Göl evi beni çok dinlendiriyor. Pandemiden kaynaklı tercih ettim bu yatırımı. Şimdi gidemiyorum ama en yakın zamanda gidip uzun süre kalacağım" dedi. Nazan Şoray, 7 odası, 2 salonu ve 3 banyosu bulunan, ayrıca özel bir rıhtımı da olan göl evinde misafirlerini ağırlayacağı günü iple çektiğini söylüyor.