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Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray milyon dolarlık göl evi aldı! Özel rıhtım, 7 oda, 3 banyo...

Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray milyon dolarlık göl evi aldı! Gayrimenkule yatırım yapmak isteyen Türkan Şoray'ın şarkıcı kız kardeşi Nazan Şoray, Amerika'nın Ohio eyaletinde bulduğu göl evi için kesenin ağzını açtı! 1889 yılında inşa edilen göl evinde 7 oda, 2 salon ve 3 banyo bulunuyor, ayrıca özel bir rıhtımı da var. İşte Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray'ın milyon dolarlık göl evi...

16.05.2021 17:31 - Son Güncelleme: 16.05.2021 18:11
Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray milyon dolarlık göl evi aldı! Özel rıhtım, 7 oda, 3 banyo...

ÖZEL RIHTIM, 7 ODA, 3 BANYO...

Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray milyon dolarlık göl evi aldı

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Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray milyon dolarlık göl evi aldı! Özel rıhtım, 7 oda, 3 banyo...

Gayrimenkule yatırım yapmak isteyen Türkan Şoray'ın şarkıcı kız kardeşi Nazan Şoray, uzun süredir aradığı evi Amerika'nın Ohio eyaletinde buldu. Hürriyet'in haberine göre; Cleveland şehrinde bulunan ve göl kenarında konumlanan evi çok beğenince kesenin ağzını açtı.

Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray milyon dolarlık göl evi aldı! Özel rıhtım, 7 oda, 3 banyo...

1889 yılında inşa edilen eve 1 milyon dolar ödeyen Nazan Şoray, "Göl evi beni çok dinlendiriyor. Pandemiden kaynaklı tercih ettim bu yatırımı. Şimdi gidemiyorum ama en yakın zamanda gidip uzun süre kalacağım" dedi. Nazan Şoray, 7 odası, 2 salonu ve 3 banyosu bulunan, ayrıca özel bir rıhtımı da olan göl evinde misafirlerini ağırlayacağı günü iple çektiğini söylüyor.

Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray milyon dolarlık göl evi aldı! Özel rıhtım, 7 oda, 3 banyo...

Daha önce verdiği bir röportajda evlilikten korktuğunu dile getiren Şoray, "Evlilik sorumluluk isteyen bir kurum. Evlenirsem bir daha ayrılmamam lazım. Bir sürü insan evlenip ayrılıyor hiçbir şey olmuyor ama ben öyle değilim" şeklinde konuşmuştu.

Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray milyon dolarlık göl evi aldı! Özel rıhtım, 7 oda, 3 banyo...

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