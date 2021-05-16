Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray milyon dolarlık göl evi aldı! Özel rıhtım, 7 oda, 3 banyo...
Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray milyon dolarlık göl evi aldı! Gayrimenkule yatırım yapmak isteyen Türkan Şoray'ın şarkıcı kız kardeşi Nazan Şoray, Amerika'nın Ohio eyaletinde bulduğu göl evi için kesenin ağzını açtı! 1889 yılında inşa edilen göl evinde 7 oda, 2 salon ve 3 banyo bulunuyor, ayrıca özel bir rıhtımı da var. İşte Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray'ın milyon dolarlık göl evi...
1889 yılında inşa edilen eve 1 milyon dolar ödeyen Nazan Şoray, "Göl evi beni çok dinlendiriyor. Pandemiden kaynaklı tercih ettim bu yatırımı. Şimdi gidemiyorum ama en yakın zamanda gidip uzun süre kalacağım" dedi. Nazan Şoray, 7 odası, 2 salonu ve 3 banyosu bulunan, ayrıca özel bir rıhtımı da olan göl evinde misafirlerini ağırlayacağı günü iple çektiğini söylüyor.