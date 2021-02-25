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Yeşilçam'ın güzel kadını Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Kemal Sunal'ın efsane filmleri Kanlı Nigar ve Davaro'nun yıldızı...

Kemal Sunal'ın efsane filmleri Kanlı Nigar'da Badide, Davaro'da Cano karakteriyle hafızalara kazındı Pembe Mutlu... Birçok projede yer alan Yeşilçam yıldızı Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı. Gerçek adı Pembe Gül olan sinema oyuncusu Pembe Mutlu 1955 yılında Denizli' de dünyaya geldi. Seksenli yıllarda Yeşilçam'a damga vuran yıldızlardan biriydi.

25.02.2021 12:59 - Son Güncelleme: 25.02.2021 12:59
Yeşilçam'ın güzel kadını Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Kemal Sunal'ın efsane filmleri Kanlı Nigar ve Davaro'nun yıldızı...

Filmleri hala seyrediliyor, pek çok kişi onları hala hatırlıyor. Şöhrete şöhret demedikleri yıllardan daha farklı bir hayat yaşasalar da onlar Yeşilçam'ın yıldızları... Kemal Sunal, Fatma Girik, Dinçer Çekmez gibi unutulmaz isimlerin yer aldığı Kanlı Nigar filminin yeniden ekranlarda yer almasıyla, Yeşilçam oyuncularının son halleri merak konusu oldu.

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Yeşilçam'ın güzel kadını Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Kemal Sunal'ın efsane filmleri Kanlı Nigar ve Davaro'nun yıldızı...

Özellikle de Kanlı Nigar'ın Bedide'si Pembe Mutlu'nun son hali...Şu an 65 yaşında olan Pembe Mutlu daha sonra sinemadan elini eteğini çekti. Şimdiki halini görenler ise tanıyamıyor.

Yeşilçam'ın güzel kadını Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Kemal Sunal'ın efsane filmleri Kanlı Nigar ve Davaro'nun yıldızı...

İşte başta Pembe Mutlu olmak üzere Yeşilçam yıldızlarının yıllar içerisindeki değişimleri.

Yeşilçam'ın güzel kadını Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Kemal Sunal'ın efsane filmleri Kanlı Nigar ve Davaro'nun yıldızı...

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

Yeşilçam'ın güzel kadını Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Kemal Sunal'ın efsane filmleri Kanlı Nigar ve Davaro'nun yıldızı...