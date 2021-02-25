Yeşilçam'ın güzel kadını Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Kemal Sunal'ın efsane filmleri Kanlı Nigar ve Davaro'nun yıldızı...
Kemal Sunal'ın efsane filmleri Kanlı Nigar'da Badide, Davaro'da Cano karakteriyle hafızalara kazındı Pembe Mutlu... Birçok projede yer alan Yeşilçam yıldızı Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı. Gerçek adı Pembe Gül olan sinema oyuncusu Pembe Mutlu 1955 yılında Denizli' de dünyaya geldi. Seksenli yıllarda Yeşilçam'a damga vuran yıldızlardan biriydi.
25.02.2021 12:59
- Son Güncelleme: 25.02.2021 12:59
Filmleri hala seyrediliyor, pek çok kişi onları hala hatırlıyor. Şöhrete şöhret demedikleri yıllardan daha farklı bir hayat yaşasalar da onlar Yeşilçam'ın yıldızları... Kemal Sunal, Fatma Girik, Dinçer Çekmez gibi unutulmaz isimlerin yer aldığı Kanlı Nigar filminin yeniden ekranlarda yer almasıyla, Yeşilçam oyuncularının son halleri merak konusu oldu.